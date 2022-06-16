Можешь ли ты поклясться своим мужем? В Рийгикогу между Котка и Керсна произошла ссора

Политик Центральной партии Сирет Котка во время заседания задавала вопросы министру Лийне Керсна и обвинила ее во лжи. «Мне жаль, что вы сегодня здесь солгали. Можете ли вы положить руку на сердце и поклясться своим мужем, что...». Она не успела закончить вопрос, как Керсна перебила Котку: «Небеса помоги нам!».

Однако Котка не унималась и продолжила: «...Вы лично не извлекли выгоду, ни сейчас, ни в будущем, из этой коррупционной государственной закупки, а Партия реформ не получала и не будет получать коррупционные деньги от этой закупки?».

Керсна начала свой ответ довольно спокойно, но затем резко отметила: «Достопочтенная Сирет Котка, положа руку на сердце, к счастью, у меня есть муж - ни я, ни Партия реформ не получили никакой выгоды от этого проекта».

Однако Хелле-Моника Хельме, член партии EKRE, встала на защиту Сирет. «То, что она сделала с Сирет Котка, было очень неприемлемым и личным. Она воскликнула: «К счастью, у меня есть муж!» Что она имела в виду? Поднимать такой вопрос здесь, в зале заседаний парламента. Стыдно, не так ли?»

Затем Керсна уточнила: «Я сказала, что мне повезло, что у меня есть муж, потому что мой муж страдает от очень серьезной болезни уже много лет, и я очень благодарна, что он жив и что он мой муж».