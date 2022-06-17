ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эксклюзивный репортаж из столовой Рийгикогу: что едят слуги народа на обед и сколько это стоит

Мы заглянули в Рийгикогу, чтобы узнать, что предлагают на обед депутатам, а главное, рассказать вам, сколько это стоит.

Столовая Рийгикогу Фото: Viktoria Solomonchuk

В Рийгикогу можно пообедать в двух местах: в столовой на первом этаже или в кафе на втором этаже.

На удивление, столовая в парламенте оказалось очень скромной: никаких золотых канделябров, хрустальных люстр и столов из массивного красного дерева.

Кстати, из окна столовой открывается потрясающий вид на город и море.

Столовая Рийгикогу Фото: Viktoria Solomonchuk

В меню на четверг (цена за половину порции или целую порцию):

Супы

солянка 2.00€/2.50€

суп из свежей капусты 2.00€/2.50€

Блюдо дня

мясные тефтели в томатном соусе 3.90€/4.70€

свиной шницель 4.30€

куриное филе в ореховом соусе 4€

На гарнир: картошка, гречка, рис (включены в стоимость блюда дня)

Вода - бесплатно

Пирожное "Павлова" 3€

Десерт из наличия 1.80€

Прайс-лист столовой Рийгикогу Фото: Viktoria Solomonchuk

Подглядели, что предпочитает на обед один очень знаменитый реформист с большим послужным список. Сийм Каллас предпочел отобедать в столовой, заплатив за свиной шницель, картошку, салат и огурцы - 4.30€. Из напитков он взял стакан воды.

Теперь давайте поднимемся на второй этаж. Депутатское кафе выглядит лучше столовой, оформлено в классическом стиле с легкими нотками современности: здесь самообслуживание - накладываешь столько, сколько хочешь.

На входе в кафе мы случайно столкнулись с Марией Юферевой-Скуратовски и не смогли не поинтересоваться, что же она предпочитает на обед.

Мария рассказала, что в основном, предпочитает брать обед с собой - так проще следить за своим рационом. Однако из-за насыщенного рабочего дня на этот раз она выбрала поход в кафе, так как оно находится рядом с залом заседаний. Выбор Марии пал на чай и пломбир с ревенем. Она уточнила, что к пожеланиям депутатов кейтеринговая компания прислушивается, и когда она попросила продавать её любимый пломбир - они привезли.

Цена на мороженое в Рийгикогу Фото: Viktoria Solomonchuk

Кстати, в меню кафе был тот же суп из свежей капусты, что и в столовой, но стоил он уже на 40 центов дороже.

Однако круассан с красной рыбой и овощами стоил всего 2.50€

Кафе предлагало посетителям:

Суп из свежей капусты 2.90€

Свинина в чилли- маринаде 6.50€

В дополнение к свинине можно взять: картошку, соус, салат

Также есть салатный буфет.

Прайс-лист кафе Рийгикогу Фото: Viktoria Solomonchuk

Смотрите, какой обед можно купить в кафе Рийгикогу за 6.50€

обед в Рийгикогу за 6.50€ Фото: Viktoria Solomonchuk