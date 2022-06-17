Всегда интересно подсмотреть, что происходит в кулуарах парламента, но куда более интересно узнать, что предпочитают на обед депутаты и сколько они тратят на свои трапезы.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эксклюзивный репортаж из столовой Рийгикогу: что едят слуги народа на обед и сколько это стоит
Мы заглянули в Рийгикогу, чтобы узнать, что предлагают на обед депутатам, а главное, рассказать вам, сколько это стоит.
В Рийгикогу можно пообедать в двух местах: в столовой на первом этаже или в кафе на втором этаже.
На удивление, столовая в парламенте оказалось очень скромной: никаких золотых канделябров, хрустальных люстр и столов из массивного красного дерева.
Кстати, из окна столовой открывается потрясающий вид на город и море.
В меню на четверг (цена за половину порции или целую порцию):
Супы
- солянка 2.00€/2.50€
- суп из свежей капусты 2.00€/2.50€
Блюдо дня
- мясные тефтели в томатном соусе 3.90€/4.70€
- свиной шницель 4.30€
- куриное филе в ореховом соусе 4€
На гарнир: картошка, гречка, рис (включены в стоимость блюда дня)
Вода - бесплатно
Пирожное "Павлова" 3€
Десерт из наличия 1.80€
Подглядели, что предпочитает на обед один очень знаменитый реформист с большим послужным список. Сийм Каллас предпочел отобедать в столовой, заплатив за свиной шницель, картошку, салат и огурцы - 4.30€. Из напитков он взял стакан воды.
Теперь давайте поднимемся на второй этаж. Депутатское кафе выглядит лучше столовой, оформлено в классическом стиле с легкими нотками современности: здесь самообслуживание - накладываешь столько, сколько хочешь.
На входе в кафе мы случайно столкнулись с Марией Юферевой-Скуратовски и не смогли не поинтересоваться, что же она предпочитает на обед.
Мария рассказала, что в основном, предпочитает брать обед с собой - так проще следить за своим рационом. Однако из-за насыщенного рабочего дня на этот раз она выбрала поход в кафе, так как оно находится рядом с залом заседаний. Выбор Марии пал на чай и пломбир с ревенем. Она уточнила, что к пожеланиям депутатов кейтеринговая компания прислушивается, и когда она попросила продавать её любимый пломбир - они привезли.
Кстати, в меню кафе был тот же суп из свежей капусты, что и в столовой, но стоил он уже на 40 центов дороже.
Однако круассан с красной рыбой и овощами стоил всего 2.50€
Кафе предлагало посетителям:
- Суп из свежей капусты 2.90€
- Свинина в чилли- маринаде 6.50€
В дополнение к свинине можно взять: картошку, соус, салат
Также есть салатный буфет.
Смотрите, какой обед можно купить в кафе Рийгикогу за 6.50€
Как вам цены на депутатские обеды? Где вы предпочитаете обедать?