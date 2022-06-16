Ночь на Ивана Купалу в Эстонии: история, суеверия и где отметить

Летнее солнцестояние

Эстония находится на севере, поэтому здесь случаются белые ночи, когда солнце садится очень поздно, а ночь скорее напоминает сумерки. Яанипяэв справляется в самый длинный день года в северном полушарии - он же день летнего солнцестояния. В этом году празднования начнутся вечером 21 июня и продолжатся в следующие дни. Эстонцы в это время практически не спят, а проводят всю ночь у костра.

Празднование Яанипяэв начинается в канун 23 июня и заканчивается 24 июня. Родившись из древних народных традиций, рождество Иоанна Крестителя Яанипяэв знаменует начало сенокоса. Этот день отмечался задолго до прихода христианства в Эстонию, и хотя праздник получил христианское имя, языческие традиции еще живы и сегодня, сотни лет спустя. С 1919 года, день летнего солнцестояния празднуется одновременно с Днем победы, когда эстонские войска победили немецкую армию во время войны за независимость.

Легенды и суеверия

На Яанипяэв переплелись многие народные верования. Если вам повезло увидеть светлячка в канун Яанипяэв, то вы можете разбогатеть. Молодым женщинам, желающим украдкой заглянуть в будущее, рекомендуется собрать восемь различных видов цветов и положить под подушку на ночь, чтобы увидеть во сне суженого. Самые смелые юноши и девушки прыгают через костер или раскачивают до предела деревенские качели. Также в этот день принято петь, танцевать и рассказывать старинные сказки.