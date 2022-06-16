ПЯТЬ ШАГОВ ⟩ Телефон грязнее унитаза: зачем чистить гаджеты и как правильно

Задумывались ли вы о том, что 88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин. А ведь поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тысяч различных бактерий, что в разы больше чем на сиденье унитаза.