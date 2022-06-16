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Равшана Куркова показала подросшего сына

Limon.ee
Равшана Куркова показала подросшего сына
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Фото: Скриншот с Instagram

41-летняя Равшана Куркова — великий конспиратор. Она так искусно оставляет личное за кадром, что поклонники толком и не поняли, когда актриса успела стать мамой. Малыш уже совсем большой: ему около двух лет, пишет Супер.

Папа улыбчивого Гаспара — бизнесмен и спортсмен Сергей Амарян. И хотя пока сложно сказать, на кого больше похож ребенок, очаровательные кучеряшки он точно унаследовал от звездной мамы.

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