41-летняя Равшана Куркова — великий конспиратор. Она так искусно оставляет личное за кадром, что поклонники толком и не поняли, когда актриса успела стать мамой. Малыш уже совсем большой: ему около двух лет, пишет Супер.
Равшана Куркова показала подросшего сына
Равшана Куркова показала подросшего сына
Папа улыбчивого Гаспара — бизнесмен и спортсмен Сергей Амарян. И хотя пока сложно сказать, на кого больше похож ребенок, очаровательные кучеряшки он точно унаследовал от звездной мамы.
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