Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера

Лена и Дмитрий расписались в московском многофункциональном центре предоставления государственных услуг. Для торжества певица выбрала белое платье с глубоким декольте. Образ экс-солистка t.A.T.u. дополнила кулоном и лаконичными босоножками.

По признанию жениха исполнительницы, они едва не опоздали на регистрацию брака. К слову, 16 июня Спиридонов празднует не только новый статус, но и 40-летие. «А я говорил Лене, что надо пораньше из дома выйти! — воскликнул Дмитрий. — Она смеется, а у меня мандраж. Все, приехали!»

За месяц до свадьбы Катина похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в три карата. Тогда же певица и рассказала, что не собирается устраивать из церемонии бракосочетания пиар или шоу.

«Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!» — игриво делилась Лена подробностями.