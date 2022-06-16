Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера

Limon.ee
Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня, 16 июня, Лена Катина связала себя узами брака с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Торжество пары прошло тихо, без пышного торжества, пишет Стархит.

Лена и Дмитрий расписались в московском многофункциональном центре предоставления государственных услуг. Для торжества певица выбрала белое платье с глубоким декольте. Образ экс-солистка t.A.T.u. дополнила кулоном и лаконичными босоножками.

По признанию жениха исполнительницы, они едва не опоздали на регистрацию брака. К слову, 16 июня Спиридонов празднует не только новый статус, но и 40-летие. «А я говорил Лене, что надо пораньше из дома выйти! — воскликнул Дмитрий. — Она смеется, а у меня мандраж. Все, приехали!»

За месяц до свадьбы Катина похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в три карата. Тогда же певица и рассказала, что не собирается устраивать из церемонии бракосочетания пиар или шоу.

«Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!» — игриво делилась Лена подробностями.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

Ключевые слова
Наверх