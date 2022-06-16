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ВИДЕО ⟩ «Мой муж ненасытный»: Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни с Янисом Тиммой

Limon.ee
«Мой муж ненасытный»: Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни с Янисом Тиммой
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Анна Седокова
Анна Седокова Фото: Кадр из видео

39-летняя певица и бизнес-леди Анна Седокова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Во время беседы звезда не стала скрывать некоторые подробности интимной жизни с 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, пишет RUS TVNET.

*Сейчас Анна Седокова и Янис Тимма находятся в США. Программа была снята в ноябре 2021 года. 

«Мы с Янисом просто обожаем готовить дома», - призналась Седокова. 

Она упомянула кулинарное шоу, которое делает вместе с Тиммой, где они показывают фрагменты своей семейной жизни. 

Певица призналась Ляйсан Утяшевой, что Янис Тимма не оставляет ее в покое, даже несмотря на безумную занятость: «В планировании нужно также учитывать отдых, пятнадцатиминутки», - сказала Анна. 

«У вас 15 минут длится?» - вдруг сменила тему гимнастка и хитро улыбнулась.

Седокова тут же раскрыла детали интимной жизни с латвийским спортсменом:

«Ты говоришь отдых как секс?... Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа... Ну правда! Просто. Я иногда, правда, хочу поменьше».

Кстати, Анна намекнула, что она ревнивая. Особенно если Янису девушки пишут в директ, но сейчас они успокоились. В финале выпуска она подчеркнула, что больше никогда не разведется. 

Напомним, с момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала. Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Дальше певица продолжила рассказывать поклонникам, как решила выходить из сложившейся ситуации.

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