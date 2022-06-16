39-летняя певица и бизнес-леди Анна Седокова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Во время беседы звезда не стала скрывать некоторые подробности интимной жизни с 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ «Мой муж ненасытный»: Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни с Янисом Тиммой
*Сейчас Анна Седокова и Янис Тимма находятся в США. Программа была снята в ноябре 2021 года.
«Мы с Янисом просто обожаем готовить дома», - призналась Седокова.
Она упомянула кулинарное шоу, которое делает вместе с Тиммой, где они показывают фрагменты своей семейной жизни.
Певица призналась Ляйсан Утяшевой, что Янис Тимма не оставляет ее в покое, даже несмотря на безумную занятость: «В планировании нужно также учитывать отдых, пятнадцатиминутки», - сказала Анна.
«У вас 15 минут длится?» - вдруг сменила тему гимнастка и хитро улыбнулась.
Седокова тут же раскрыла детали интимной жизни с латвийским спортсменом:
«Ты говоришь отдых как секс?... Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа... Ну правда! Просто. Я иногда, правда, хочу поменьше».
Кстати, Анна намекнула, что она ревнивая. Особенно если Янису девушки пишут в директ, но сейчас они успокоились. В финале выпуска она подчеркнула, что больше никогда не разведется.
Напомним, с момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала. Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Дальше певица продолжила рассказывать поклонникам, как решила выходить из сложившейся ситуации.