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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ «Возврату не подлежит, теперь продавайте дальше сами»: чем чревата покупка в Facebook и на чей стороне эстонский закон

Limon.ee
«Возврату не подлежит, теперь продавайте дальше сами»: чем чревата покупка в Facebook и на чей стороне эстонский закон
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Поддельные кроссовки
Поддельные кроссовки Фото: личный архив

Есть ли шанс вернуть деньги за новый некачественный товар, заказанный в интернете? Наказуема ли продажа подделок бренда? Как действовать в ситуации, когда продавец отказывает в возврате средств. Редакция Limon обратилась за комментарием в  Департамент защиты прав потребителей, чтобы понять права и обязанности сторон.

В редакцию Limon поступило письмо от расстроенного читателя: 

Добрый день, уважаемая редакция!

У меня сложилась такая странная ситуация: купила ребенку кроссовки – новые. Должны были быть фирмы Nike. Заказала обувь через группу OSTAN JA MÜÜN / Eesti suurim Ostu- ja Müügigrupp в Facebook - там девушка продавала большое количество детских кроссовок разных цветов и размеров, комментариев от желающих приобрести обувь тоже было много.

Оплатила. Получила товар. Кроссовки оказались дешевой подделкой: некачественные, с ярким химическим запахом, с наклеенным брендом снаружи и китайским брендом на стельке внутри. 

Обратилась к продавцу с желанием вернуть товар и получить обратно деньги , мне ответили:

«Здравствуйте! Товар вернуть невозможно. Продавайте товар дальше сами».

Скажите, пожалуйста, есть ли шанс вернуть деньги? Что делать в такой ситуации?

Поддельные кроссовки. Сбоку Nike, внутри C&R.
Поддельные кроссовки. Сбоку Nike, внутри C&R. Фото: фото читателя

Комментарий от Департамента защиты прав потребителей:

«Прежде всего, мы всегда рекомендуем перед покупкой товара провести соответствующую проверку, и, если возможно, поискать больше информации о прошлой деятельности продавца и его поведении с покупателями.

В изложенной вами ситуации следует сначала направить торговцу письменную претензию в свободной форме с изложением ваших конкретных требований. Торговец обязан ответить на жалобу в течение 15 дней с момента получения жалобы. Если торговец не отвечает на жалобу потребителя или если соглашение не может быть достигнуто, потребитель имеет право передать спор в Комитет по потребительским спорам.

Потребитель может отказаться от договора, заключенного посредством дистанционной связи, в течение 14 дней с момента получения товара. Если торговец не уведомил о праве на расторжение договора в течение 14 дней, онлайновый договор может быть расторгнут в течение 12 месяцев + 14 дней с даты получения товара.

Стоит также отметить, что если товар, заказанный через интернет, получен и признан дефектным, продавец будет нести ответственность за несоответствие товара договору в течение двух лет с момента поставки. Претензия должна быть предъявлена продавцу в течение двух месяцев с момента обнаружения потребителем несоответствия.

Продажа контрафактных товаров в Эстонии запрещена. Расследованием нарушения закона занимается Налогово-таможенный департамент», - прокомментировала Марго Леен, эксперт по консультированию в отделе консультирования потребителей и бизнеса TTJA.

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