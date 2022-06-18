ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ «Возврату не подлежит, теперь продавайте дальше сами»: чем чревата покупка в Facebook и на чей стороне эстонский закон

В редакцию Limon поступило письмо от расстроенного читателя:

Добрый день, уважаемая редакция!

У меня сложилась такая странная ситуация: купила ребенку кроссовки – новые. Должны были быть фирмы Nike. Заказала обувь через группу OSTAN JA MÜÜN / Eesti suurim Ostu- ja Müügigrupp в Facebook - там девушка продавала большое количество детских кроссовок разных цветов и размеров, комментариев от желающих приобрести обувь тоже было много.

Оплатила. Получила товар. Кроссовки оказались дешевой подделкой: некачественные, с ярким химическим запахом, с наклеенным брендом снаружи и китайским брендом на стельке внутри.

Обратилась к продавцу с желанием вернуть товар и получить обратно деньги , мне ответили:

«Здравствуйте! Товар вернуть невозможно. Продавайте товар дальше сами».

Скажите, пожалуйста, есть ли шанс вернуть деньги? Что делать в такой ситуации?

Поддельные кроссовки. Сбоку Nike, внутри C&R. Фото: фото читателя

Комментарий от Департамента защиты прав потребителей:

«Прежде всего, мы всегда рекомендуем перед покупкой товара провести соответствующую проверку, и, если возможно, поискать больше информации о прошлой деятельности продавца и его поведении с покупателями.