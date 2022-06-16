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Сын члена правления Utilitas Eesti неудачно прокатился на роликах: шлем - это самая дешевая медицинская страховка

Кристийна Рейманд Limon.ee
Сын члена правления Utilitas Eesti неудачно прокатился на роликах: шлем - это самая дешевая медицинская страховка
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Majandusekspert Robert Kitt
Majandusekspert Robert Kitt Фото: Erakogu

«Легкий подсчет, и вы узнаете, что, когда вы падаете на роликовых коньках, ударитесь головой так, как будто по ней ударил килограммовый молоток», — пишет экономический эксперт и топ-менеджер Роберт Китт в сосетях.

Несчастный случай с сыном, не закончившийся трагически благодаря шлему, заставила экономического эксперта Роберта Кита обсудить в соцсетях защитную экипировку спортсменов-любителей. «Мы не хотим знать, что было бы, если бы не было шлема. Несчастные случаи случаются не только в телевизионных шоу и с незнакомыми людьми. Очень грустно видеть велосипедистов и людей на роликах без шлема», — признается Китт.

«Легкий подсчет, и вы узнаете, что, когда вы падаете на роликовых коньках, ударитесь головой так, как будто по ней ударил килограммовый молоток. Шлем рулит!»

«Пожалуйста, наденьте шлем! Это самая дешевая медицинская страховка», — просит Китт людей.

Китт уже говорил об опасностях, которым себя подвергают спортсмены-любители. «К сожалению, матери нередко катают своих детей на роликах, но забывают одеть им шлемы. С тобой не случится? Испортишь прическу? Извините, никого не волнуют волосы в интенсивном отделении PERH», — написал Китт на портале мнений ERR в 2020 году. 

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