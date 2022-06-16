ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие стильные гости пришли на открытие летней террасы самого популярного мясного ресторана MEAT Resto & Butchery

Традиционно в начале июня самый популярный мясной ресторан Таллинна MEAT Resto & Butchery открывает летнюю террасу и устраивает незабываемый праздник - WHITE PARTY! Летняя терраса ресторана подверглась новой реконструкции и обрела идеальный и функциональный дизайн, который позволит вам наслаждаться безупречной едой и приятной компанией в любую погоду - и даже зимой. Новый пол стал удобный для женских каблуков, что, согласитесь, немаловажно.

Как следует из названия вечеринки, ожидаемый от гостей стиль одежды был белым и шикарным, вдобавок к этому некоторые гости решили приехать на автомобилях соответствующего цвета!

Гостям была предложена очень зрелищная и эффектная праздничная программа, в которой приняли участие лучшие эстонские артисты в своей сфере: DJ Janika Tenn привезла приятную летнюю хаус и танцевальную музыку, специальные изящные интермедии показала танцевальная труппа Utopia Entertainment, а лирическое настроение создавал Хенри Арукюла на своем светодиодном саксофоне.

У гостей была возможность попробовать все самое лучшее из нового летнего меню ресторана, и насладиться, так как теперь это представительская терраса Moet & Chandon, любимым всеми шампанским по хорошей цене!