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ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Российское издание отметило привычные для эстонцев детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые

Limon.ee
Российское издание отметило привычные для эстонцев детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые
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Таллинн. Иллюстративное фото
Таллинн. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Россиянин, побывавший в Эстонии, написал на сайте takprosto.cc о том, что его поразило в нашей стране. Читайте!

Мне всегда любопытно изучать менталитет жителей других стран. К примеру, у европейцев много общих черт, но всё же в зависимости от страны есть удивительные различия. Так, к примеру, в Эстонии не принято оставлять на тарелке еду. Если ты так сделаешь, то сильно обидишь хозяина. А вот в Литве чистая тарелка значит, что ты просишь добавки. Чем еще отличаются эстонские города и привычки их жителей?

Эстонские города

В Эстонии уже вовсю работают роботы-доставщики. Сейчас увидеть таких можно во всех крупных городах. У нас подобных работяг еще не запустили, и не факт, что когда-нибудь запустят. К сожалению, аккуратность и щепетильность европейцев по отношению чужой собственности пока выше нашей.

Отношение к животным в городах Эстонии очень теплое. Прогуливаясь по Таллину, мои знакомые как-то увидели утиный домик возле одного из ресторанов. По всей видимости, владельцы сами решили приютить животное и заботиться о нём. Даже табличку повесили, чтобы туристы не кормили утку чем попало.

В эстонских городах весьма радуют уличные туалеты. Некоторые из них платные, однако они есть везде. Это безумно удобно, ведь у нас порой можно долго бегать в поисках оного, пока не набредешь на какое-то кафе поприличней, в котором есть клозет.

Недавно мы писали о немцах и их бытовых особенностях. Например, о том, что в немецких домах не принято ходить босиком. Эстонцы тоже такое не приветствуют. Более того, гости не будут снимать обувь, пока хозяин не предложит тапочки сам.

Когда я отправлялся в Эстонию, даже не предполагал, что эта маленькая страна меня настолько удивит. Хочется возвращаться снова и снова. Стоит заметить, что улицы в европейских городах моют каждый день…

Удобство и эстетика

В Эстонии всё стараются оформить с какой-то милой эстетикой. К примеру, там есть ограничители для пешеходных зон в виде больших каменных птиц. А еще на улицах нередко встретишь красивые скульптуры из коряг или других природных материалов. В центре столицы есть красивый дом, который стоит на металлической конструкции в виде ножек избушки Бабы-яги.

Эстонцы любят персонализировать всё подряд. Так, к примеру, у каждого трамвайчика в Таллине есть свое имя. Оно написано прямо на транспорте. Это не только мило, но и весьма удобно. Так проще рассказать знакомому, который тебя ждет, на каком именно трамвае ты подъедешь. Транспортая система в Эстонии проработана до мелочей. Например, здесь есть подсветка пешеходных переходов, которую включают с наступлением темноты.

Хорошо в Эстонии и любителям электрокаров. Зарядные станции для таких машин можно найти буквально на каждом шагу. Их много, и людям не приходится заранее тщательно планировать маршрут, чтобы случайно не заглохнуть далеко от заправки.

К слову сказать, в Таллине не только красиво, но и очень вкусно. Местные лакомства точно стоит попробовать всем приезжим. Особенно много вкусностей здесь готовят ближе к наступлению зимних праздников. Эстонские булочки с корицей и кремом просто объедение!

А ты был когда-либо в Эстонии? Если это так, обязательно поделись с нами своими впечатлениями и теми особенностями жизни эстонцев, которые запомнились больше всего!

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