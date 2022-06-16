ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Российское издание отметило привычные для эстонцев детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые

Эстонские города

В Эстонии уже вовсю работают роботы-доставщики. Сейчас увидеть таких можно во всех крупных городах. У нас подобных работяг еще не запустили, и не факт, что когда-нибудь запустят. К сожалению, аккуратность и щепетильность европейцев по отношению чужой собственности пока выше нашей.

Отношение к животным в городах Эстонии очень теплое. Прогуливаясь по Таллину, мои знакомые как-то увидели утиный домик возле одного из ресторанов. По всей видимости, владельцы сами решили приютить животное и заботиться о нём. Даже табличку повесили, чтобы туристы не кормили утку чем попало.

В эстонских городах весьма радуют уличные туалеты. Некоторые из них платные, однако они есть везде. Это безумно удобно, ведь у нас порой можно долго бегать в поисках оного, пока не набредешь на какое-то кафе поприличней, в котором есть клозет.

Недавно мы писали о немцах и их бытовых особенностях. Например, о том, что в немецких домах не принято ходить босиком. Эстонцы тоже такое не приветствуют. Более того, гости не будут снимать обувь, пока хозяин не предложит тапочки сам.