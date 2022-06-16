ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Российское издание отметило привычные для эстонцев детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые

В Эстонии всё стараются оформить с какой-то милой эстетикой. К примеру, там есть ограничители для пешеходных зон в виде больших каменных птиц. А еще на улицах нередко встретишь красивые скульптуры из коряг или других природных материалов. В центре столицы есть красивый дом, который стоит на металлической конструкции в виде ножек избушки Бабы-яги.
Эстонцы любят персонализировать всё подряд. Так, к примеру, у каждого трамвайчика в Таллине есть свое имя. Оно написано прямо на транспорте. Это не только мило, но и весьма удобно. Так проще рассказать знакомому, который тебя ждет, на каком именно трамвае ты подъедешь. Транспортая система в Эстонии проработана до мелочей. Например, здесь есть подсветка пешеходных переходов, которую включают с наступлением темноты.
Хорошо в Эстонии и любителям электрокаров. Зарядные станции для таких машин можно найти буквально на каждом шагу. Их много, и людям не приходится заранее тщательно планировать маршрут, чтобы случайно не заглохнуть далеко от заправки.
К слову сказать, в Таллине не только красиво, но и очень вкусно. Местные лакомства точно стоит попробовать всем приезжим. Особенно много вкусностей здесь готовят ближе к наступлению зимних праздников. Эстонские булочки с корицей и кремом просто объедение!
А ты был когда-либо в Эстонии? Если это так, обязательно поделись с нами своими впечатлениями и теми особенностями жизни эстонцев, которые запомнились больше всего!