Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Хайди Клум снялась в слишком откровенной фотосессии для глянца

Limon.ee
Хайди Клум снялась в слишком откровенной фотосессии для глянца
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Billy Bennight/AdMedia/SIPA

Самые эпатажные кадры 49-летняя супермодель показала у себя в Инстаграме, пишет Topnews.

Супермодель Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии модельера Петера Дандаса. Норвежский дизайнер пригласил 49-летнюю Хайди для съемки в самых эпатажных нарядах своей новой коллекции.

Несколько самых великолепных образов звезда подиумов выложила в своем Инстаграме. Так, Хайди представила элегантное черное платье с глубокими разрезами на груди и бедрах. Клум позировала в бикини из веревочек, широко раскинув ноги.

Повторила модель и знаменитую позу Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт», снявшись в изумрудном монокини в кресле с высоко закинутой ногой.

Однако самое эпатажное фото в черно-белом исполнении представляет Клум в дерзком образе: на ней черное боди, состоящее в основном из разрезов и длинные черные перчатки. На снимке модель сидит в провокационной позе, глядя прямо в объектив.

Пользователи не могли не отметить, что Хайди находится в прекрасной форме.

Ключевые слова
Наверх