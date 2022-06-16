ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Хайди Клум снялась в слишком откровенной фотосессии для глянца

Супермодель Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии модельера Петера Дандаса. Норвежский дизайнер пригласил 49-летнюю Хайди для съемки в самых эпатажных нарядах своей новой коллекции.

Несколько самых великолепных образов звезда подиумов выложила в своем Инстаграме. Так, Хайди представила элегантное черное платье с глубокими разрезами на груди и бедрах. Клум позировала в бикини из веревочек, широко раскинув ноги.

Повторила модель и знаменитую позу Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт», снявшись в изумрудном монокини в кресле с высоко закинутой ногой.

Однако самое эпатажное фото в черно-белом исполнении представляет Клум в дерзком образе: на ней черное боди, состоящее в основном из разрезов и длинные черные перчатки. На снимке модель сидит в провокационной позе, глядя прямо в объектив.