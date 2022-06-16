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ГЛАВНОЕ, ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Стало известно, из-за чего так резко похудела Рената Литвинова

Limon.ee
Стало известно, из-за чего так резко похудела Рената Литвинова
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55-летняя актриса уже несколько месяцев живет во Франции. Здесь у нее есть недвижимость. По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. А поскольку Рената Литвинова публиковала снимки из больницы, многие заподозрили ее в тяжелом заболевании,  предполагает «7 дней»

Сегодня изменения в своей фигуре подтвердила и сама артистка. Правда, причиной резкого похудения она назвала не болезнь, а стресс.

«Ничто так не худит, как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать»,

— оставила в своем блоге неоднозначный пост звезда, опубликовав свежее фото в белом наряде.

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