55-летняя актриса уже несколько месяцев живет во Франции. Здесь у нее есть недвижимость. По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. А поскольку Рената Литвинова публиковала снимки из больницы, многие заподозрили ее в тяжелом заболевании, предполагает «7 дней»
ГЛАВНОЕ, ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Стало известно, из-за чего так резко похудела Рената Литвинова
Стало известно, из-за чего так резко похудела Рената Литвинова
Сегодня изменения в своей фигуре подтвердила и сама артистка. Правда, причиной резкого похудения она назвала не болезнь, а стресс.
«Ничто так не худит, как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать»,
— оставила в своем блоге неоднозначный пост звезда, опубликовав свежее фото в белом наряде.
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