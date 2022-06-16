ГЛАВНОЕ, ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Стало известно, из-за чего так резко похудела Рената Литвинова

55-летняя актриса уже несколько месяцев живет во Франции. Здесь у нее есть недвижимость. По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. А поскольку Рената Литвинова публиковала снимки из больницы, многие заподозрили ее в тяжелом заболевании, предполагает «7 дней»