СТРАШНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какая паутина-убийца покрыла сиреневые кусты в Таллинне

Опасна ли черёмуховая моль для деревьев?

Черёмуховая моль на редкость прожорлива, сама не так уж и заметна, а вот результаты её «трудов» видны издалека. Её ненасытность – это словно тактика выжженной земли в мире насекомых – не оставлять после себя ничего живого, черёмуха становится голой и укутанной в полупрозрачный саван.

Как сообщает RMK, в начале нашествия моли на черёмухе рядом с сероватыми «гнёздами» гусениц ещё просматриваются зеленые листья, но уже через некоторое время объеденные ветки укутаны испражнениями моли, напоминающими паутину.

А гусеницы день ото дня становятся всё толще, полосатые серо-жёлтого цвета хищники покрывают ствол дерева и всё, что оказывается рядом: штатив любителя природы, который решил поближе рассмотреть это диво, его волосы и даже одежду. И хотя выглядят эти тлетворные насекомые преотвратно, не надо бояться, что вдруг в складках одежды или еще где вы занесёте эту тварь в свой сад, и она там продолжит свою деятельность: сожрёт всю зелень. Отнюдь, специализирующиеся на черёмухе гусеницы, они не многостаночницы, и радость пожирания яблоневых листьев оставляют своей родственнице – яблоневой моли.