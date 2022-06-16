Уже не первый год в мае и июне жители Эстонии замечают, как кусты и деревья покрываются белой паутиной. Это дело рук черемуховой моли, которая питается листьями, оплетая их паутиной и образуя там гнезда. Вот и в этом году на таллиннской улице Гонсиори паутина-убийца оплела бедные черемуховые кусты.
СТРАШНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какая паутина-убийца покрыла сиреневые кусты в Таллинне
Опасна ли черёмуховая моль для деревьев?
Черёмуховая моль на редкость прожорлива, сама не так уж и заметна, а вот результаты её «трудов» видны издалека. Её ненасытность – это словно тактика выжженной земли в мире насекомых – не оставлять после себя ничего живого, черёмуха становится голой и укутанной в полупрозрачный саван.
Как сообщает RMK, в начале нашествия моли на черёмухе рядом с сероватыми «гнёздами» гусениц ещё просматриваются зеленые листья, но уже через некоторое время объеденные ветки укутаны испражнениями моли, напоминающими паутину.
А гусеницы день ото дня становятся всё толще, полосатые серо-жёлтого цвета хищники покрывают ствол дерева и всё, что оказывается рядом: штатив любителя природы, который решил поближе рассмотреть это диво, его волосы и даже одежду. И хотя выглядят эти тлетворные насекомые преотвратно, не надо бояться, что вдруг в складках одежды или еще где вы занесёте эту тварь в свой сад, и она там продолжит свою деятельность: сожрёт всю зелень. Отнюдь, специализирующиеся на черёмухе гусеницы, они не многостаночницы, и радость пожирания яблоневых листьев оставляют своей родственнице – яблоневой моли.
А вот когда кормовая база кончается и все стоящие рядом деревья черёмухи объедены до последнего листика, вся эта прожорливая шайка ещё до окукливания оказывается у разбитого корыта: еда кончилась, и голодная смерть маячит перед глазами – они собственными зубами вырыли себе могилу.
Однако черёмуха неутешного вида без единого листочка помирать не собирается. Как только основная часть банды пожирателей сдохнет от голода или после двухнедельного периода окукливания превратиться в сантиметровых блестящих белых бабочек с черными пятнышками, черёмуха снова выпростает свежие молодые листочки.
Комментарий вице-мэра Таллинна Владимира Света:
«У меня спросили, что случилось с деревьями на улице Гонсиори. Это колония паутинной моли. У нас в городе она каждый год появлятся там и тут в зависимости от погоды и наличия естественных врагов. Пестицидная обработка или физическое устранение большого эффекта здесь не дадут. К счастью, эта история сезонна и в следующем году дерево снова будет в листьях», - написал Свет на своей странице в Facebook.