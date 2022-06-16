Что значит «я тебя люблю» от людей разных знаков Зодиака

Овен

«Я без ума от всего, что ты делаешь».

Овны преданы своим возлюбленным, а потому все, что вы для них делаете, заставит их чувственно переживать — и ваши победы, и поражения. Признание в любви от них означает, что мы стали для них целой Вселенной.

Телец

«Я тебе доверяю».

Тельцы осторожны, их доверие трудно завоевать. Они прощупывают почву и тщательно выбирают, с кем рядом быть. Если Телец вам сказал о любви, значит, вы прошли проверку, и ему рядом с вами действительно хорошо.

Близнецы

«Рядом с тобой я настоящий».

Близнецы довольно скрытны. На публике они общительны, любят поболтать и даже посплетничать, но внутри у них совсем другая начинка. Если вам признался в любви человек этого знака, он готов открыться вам полностью.

Рак

«Никогда не исчезай!»

Такое признание говорит о том, что вами дорожат, и вы смогли зацепить Рака. Этот знак по натуре своей увязает в отношениях всегда по уши, он не скрывает чувств и трудно переживает разрыв.

Лев

«Ты победила».

Львы любвеобильны, но с трудом принимают отношения всерьез. Для них это поражение, а проигрывать они не любят. Но если уж Лев сказал «люблю», значит, он готов смириться с тем, что вы рядом не просто так, вы это право отстояли.

Дева