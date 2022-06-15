В социальных сетях распространяется тревожное видео, на котором грузовик совершает обгон и создает опасную ситуацию на дороге.
ВИДЕО ⟩ На волосок от смерти: недалеко от Пярну едва не случилось жуткое ДТП
«Такие талантливые марафонцы смерти у нас на Рижском шоссе», - говорится в видео, размещенном на Facebook.
Спасатель Арво Йыэ, разместивший видео, рассказал Elu24, что он не в первый раз попадает в подобную ситуацию. «Поскольку я сам работаю в спасательной службе, я привык к таким экстремальным ситуациям и сохранял спокойствие».
«Я увидел издалека, что ехали две фуры, одна не уступала дорогу, другая не могла обогнать... Я мигнул фарами издалека, показал, что приближаюсь, но нет, он даже не попытался затормозить, и второй тоже не затормозил»,- рассказал спасатель.
«К счастью, дорога была достаточно широкой, поэтому я успел затормозить и съехать на обочину».
Посмотрите видео, которое на сегодняшний день просмотрело почти 30 000 пользователей социальных сетей.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс подтвердил, что видео было передано следственной группе.
«Крайне опасная ситуация. Перед обгоном водитель должен убедиться, что маневр безопасен как для других участников дорожного движения, так и для него самого», - сказал Хенри Мурумаа, начальник патрульного отдела Пярнуского отделения полиции.