ВИДЕО ⟩ На волосок от смерти: недалеко от Пярну едва не случилось жуткое ДТП

«Такие талантливые марафонцы смерти у нас на Рижском шоссе», - говорится в видео, размещенном на Facebook.

Спасатель Арво Йыэ, разместивший видео, рассказал Elu24, что он не в первый раз попадает в подобную ситуацию. «Поскольку я сам работаю в спасательной службе, я привык к таким экстремальным ситуациям и сохранял спокойствие».

«Я увидел издалека, что ехали две фуры, одна не уступала дорогу, другая не могла обогнать... Я мигнул фарами издалека, показал, что приближаюсь, но нет, он даже не попытался затормозить, и второй тоже не затормозил»,- рассказал спасатель.

«К счастью, дорога была достаточно широкой, поэтому я успел затормозить и съехать на обочину».

Посмотрите видео, которое на сегодняшний день просмотрело почти 30 000 пользователей социальных сетей.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс подтвердил, что видео было передано следственной группе.