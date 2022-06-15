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ВИДЕО ⟩ «День дна в раше»: Гордон показал, как на российском концерте артисты провалились под сцену

Limon.ee
«День дна в раше»: Гордон показал, как на российском концерте артисты провалились под сцену
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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Фото: Скриншот с Instagram

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал, как готовились к выступлению в России.

Соответствующим видео Гордон поделился в социальной сети Instagram.

На видео снята репетиция праздника, посвященного Дню России. Выступление, схожее с деревенской самодеятельностью, пошло не по плану. Так, под девочками в одинаковых фиолетовых костюмах провалилась сцена, пишет «Главред».

«День России. Репетиция конца», - написал Гордон.

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