Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал, как готовились к выступлению в России.
ВИДЕО ⟩ «День дна в раше»: Гордон показал, как на российском концерте артисты провалились под сцену
«День дна в раше»: Гордон показал, как на российском концерте артисты провалились под сцену
Соответствующим видео Гордон поделился в социальной сети Instagram.
На видео снята репетиция праздника, посвященного Дню России. Выступление, схожее с деревенской самодеятельностью, пошло не по плану. Так, под девочками в одинаковых фиолетовых костюмах провалилась сцена, пишет «Главред».
«День России. Репетиция конца», - написал Гордон.
Ключевые слова