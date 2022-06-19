НАДО БРАТЬ ⟩ Мы нашли, где продают самый дешевый шашлык к Ивановой ночи

Мы взяли три вида шашлыка и сравнили цены:

Свиной шашлык Armeenia grill-liha – Maks & Moorits (500 г)

Свиной шашлык Punase veini marinaadis grill-liha - Rakvere LK (500 г)

Гриль-колбаски Peened toorvorstid – Rannarootsi (400 г)

Selver

В Tähesaju Selver свиной шашлык в маринаде из красного вина продается за 5,99€, армянский шашлык за 5,49€, а колбаски Peened toorvorstid предлагают покупателям за 4,99€.

В Selver на сравниваемые виды шашлыка скидок нет, но другие виды шашлыка можно купить и по сниженной цене. Свиной шашлык в сметано-луковом маринаде продается по цене 4,79€, а в кефирном маринаде со скидкой за 3,99€.

Coop

В магазине Coop на улице Линнамяэ колбаски Peened toorvorstid можно купить за 4,49€, а уценненые детские гриль-колбаски (450 г) за 1,99€ и вовсе выкупили. Шашлык из шейного карбоната Вярска M&M (600 г) стоит 3,49€.

Maxima

В магазине Maxima XXX Linnamäe армянский шашлык продается за 4,49€, а свиной карбонат в черничном маринаде (500 г) стоит 4,99€. Гриль-колбаски Peened toorvorstid выставлены на прадажу по цене также 4,99€.

Rimi

В Rimi Ülemiste свиной шашлык в маринаде из красного вина стоит 5,89€, армянский шашлык продается по скидке всего за 1,99€. Колбаски Peened toorvorstid можно преобрести за 4,49€.

Grossi