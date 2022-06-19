Приближается самый главный летний праздник - Иванова ночь. Традиционно самым популярным продуктом становится шашлык. Limon отправился в разные супермаркеты, чтобы выяснить, где можно купить шашлык по самой низкой цене.
НАДО БРАТЬ ⟩ Мы нашли, где продают самый дешевый шашлык к Ивановой ночи
Мы взяли три вида шашлыка и сравнили цены:
Свиной шашлык Armeenia grill-liha – Maks & Moorits (500 г)
Свиной шашлык Punase veini marinaadis grill-liha - Rakvere LK (500 г)
Гриль-колбаски Peened toorvorstid – Rannarootsi (400 г)
Selver
В Tähesaju Selver свиной шашлык в маринаде из красного вина продается за 5,99€, армянский шашлык за 5,49€, а колбаски Peened toorvorstid предлагают покупателям за 4,99€.
В Selver на сравниваемые виды шашлыка скидок нет, но другие виды шашлыка можно купить и по сниженной цене. Свиной шашлык в сметано-луковом маринаде продается по цене 4,79€, а в кефирном маринаде со скидкой за 3,99€.
Coop
В магазине Coop на улице Линнамяэ колбаски Peened toorvorstid можно купить за 4,49€, а уценненые детские гриль-колбаски (450 г) за 1,99€ и вовсе выкупили. Шашлык из шейного карбоната Вярска M&M (600 г) стоит 3,49€.
Maxima
В магазине Maxima XXX Linnamäe армянский шашлык продается за 4,49€, а свиной карбонат в черничном маринаде (500 г) стоит 4,99€. Гриль-колбаски Peened toorvorstid выставлены на прадажу по цене также 4,99€.
Rimi
В Rimi Ülemiste свиной шашлык в маринаде из красного вина стоит 5,89€, армянский шашлык продается по скидке всего за 1,99€. Колбаски Peened toorvorstid можно преобрести за 4,49€.
Grossi
Сеть магазинов не славится большим выбором шашлычной продукции и искомые товары мы найти не смогли, поэтому сравним цены на аналогичные товары. Грузинский шашлык M&M (800 г) продается по цене 5,98€, шашлык из шейного карбоната Вярска (600 г) стоит 4,74€.
Детские гриль-колбаски продают по цене 4,28€. 500 грамм свиного шашлыка в черничном маринаде стоит 4,98€.
Prisma
В Prisma Lasnamäe выбор шашлыка велик, однако гриль-колбаски Peened toorvorstid в продаже не было. Детские колбаски продают по цене 2,99€, а Merevaigu toorvorstid (450 г) уже по цене 4,39€.
Свиной шашлык в маринаде из красного вина стоит 5,49€, а армянский шашлык 3,79€.
Lidl
Магазин Lidl известен тем, что в его ассортименте нет товаров, которые мы привыкли видеть в других магазинах, поэтому и нужный нам для сравнения цен шашлык, мы не нашли.
Килограмм шашлыка из свиного карбоната в традиционном маринаде продается в Lidl за 6,99€. А куриный шашлык можно найти и по цене 1,75€ (550 г).