Уже в эту субботу, 18 июня, в клубе Cathouse Concert Hall американская певица и музыкант, роковая леди, «Крестная мама русского рока» Джоанна Стингрей представит в Таллинне свою книгу «Red Wave: An American in the Soviet Music Underground». Переводчиком гостьи выступит её друг, музыкальный критик Александр Кан, автор недавно вышедшей книги «Главные песни 20 века. От Диксиленда до хип-хопа». На мероприятии можно будет приобрести книги, взять автограф и сфотографироваться с Джоанной Стингрей.
СЕНСАЦИЯ ⟩ Джоанна Стингрей уже на этих выходных выступит в Таллинне
Джоанна приехала в Москву в конце 80-х годов XX века, десять с лишним лет ее жизнь неразрывно была связана с СССР, с миром советского андеграунда. Она открыла западу мир русского рока. Как живые, встают со страниц книги Борис Гребенщиков и Виктор Цой, Юрий Каспарян и Сергей Курёхин, Тимур Новиков, Африка и Коля Васин, Дэвид Боуи и Энди Уорхол и многие-многие другие герои сказочной Страны Чудес.
Спустя тридцать с лишним лет Джоанна решила вернуться к этому периоду своей биографии и рассказать обо всех перипетиях своих приключений, взгляд ее — взгляд изнутри, взгляд не только свидетеля, но и непосредственного участника многих событий, которым было суждено стать историей.
В ходе мероприятия Джоанне можно будет задавать вопросы, а также приобрести книги, диски и другую атрибутику Red Wave. Также, у всех желающих будет возможность взять автограф и сфотографироваться.
Начало мероприятия в 19.00, в зале будет организован сидячий партер. Билеты по символической цене 10 евро. Купить билеты можно здесь.