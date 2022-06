СЕНСАЦИЯ ⟩ Джоанна Стингрей уже на этих выходных выступит в Таллинне

Уже в эту субботу, 18 июня, в клубе Cathouse Concert Hall американская певица и музыкант, роковая леди, «Крестная мама русского рока» Джоанна Стингрей представит в Таллинне свою книгу «Red Wave: An American in the Soviet Music Underground». Переводчиком гостьи выступит её друг, музыкальный критик Александр Кан, автор недавно вышедшей книги «Главные песни 20 века. От Диксиленда до хип-хопа». На мероприятии можно будет приобрести книги, взять автограф и сфотографироваться с Джоанной Стингрей.