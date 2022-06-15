СЕНСАЦИЯ ⟩ Джоанна Стингрей уже на этих выходных выступит в Таллинне

Джоанна приехала в Москву в конце 80-х годов XX века, десять с лишним лет ее жизнь неразрывно была связана с СССР, с миром советского андеграунда. Она открыла западу мир русского рока. Как живые, встают со страниц книги Борис Гребенщиков и Виктор Цой, Юрий Каспарян и Сергей Курёхин, Тимур Новиков, Африка и Коля Васин, Дэвид Боуи и Энди Уорхол и многие-многие другие герои сказочной Страны Чудес.

Спустя тридцать с лишним лет Джоанна решила вернуться к этому периоду своей биографии и рассказать обо всех перипетиях своих приключений, взгляд ее — взгляд изнутри, взгляд не только свидетеля, но и непосредственного участника многих событий, которым было суждено стать историей.

В ходе мероприятия Джоанне можно будет задавать вопросы, а также приобрести книги, диски и другую атрибутику Red Wave. Также, у всех желающих будет возможность взять автограф и сфотографироваться.

18 июня в клубе Cathouse Concert Hall американская певица и музыкант, роковая леди, «Крёстная мама русского рока» Джоанна Стингрей представит в Таллинне свою книгу «Red Wave: An American in the Soviet Music Underground». Фото: Промо