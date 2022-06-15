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Сколько-сколько за кофе? Показываем цены на еду и напитки с Петербургского международного экономического форума

Limon.ee
Сколько-сколько за кофе? Показываем цены на еду и напитки с Петербургского международного экономического форума
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ПМЭФ 2022. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПМЭФ 2022. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Фото: Maxim Shemetov

Сегодня в Санкт-Петербурег стартовал ПМЭФ -Петербургский международный экономиечский фоурм.  Давайте посмотрим, 

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. 

Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум в этом году -  960 тысяч рублей ( 16 271 евро)

Пакет «Участник», который дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению.

Для сравнения, в 2021 году стоимость стандартного пакета участника форума составляла 840 тысяч рублей ( 14 237 евро).

Показываем вам цены с этого популярного мероприятия:

  • Чай в чайнике Эрл Грей, 500 мл - 11,90 евро
  • Капучино, 180 мл - 8,50 евро
  • Вода Evian, 330 мл - 11,90 евро
  • Pepsi, 250 мл - 5 евро

Комбо-обед - 76 евро ( в прошлом году цена составляла 64 евро)

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