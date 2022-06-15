Сколько-сколько за кофе? Показываем цены на еду и напитки с Петербургского международного экономического форума

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года.

Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум в этом году - 960 тысяч рублей ( 16 271 евро)

Пакет «Участник», который дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению.

Для сравнения, в 2021 году стоимость стандартного пакета участника форума составляла 840 тысяч рублей ( 14 237 евро).

Показываем вам цены с этого популярного мероприятия:

Чай в чайнике Эрл Грей, 500 мл - 11,90 евро

Капучино, 180 мл - 8,50 евро

Вода Evian, 330 мл - 11,90 евро

Pepsi, 250 мл - 5 евро