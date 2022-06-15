Сегодня в Санкт-Петербурег стартовал ПМЭФ -Петербургский международный экономиечский фоурм. Давайте посмотрим,
Сколько-сколько за кофе? Показываем цены на еду и напитки с Петербургского международного экономического форума
Сколько-сколько за кофе? Показываем цены на еду и напитки с Петербургского международного экономического форума
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года.
Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум в этом году - 960 тысяч рублей ( 16 271 евро)
Пакет «Участник», который дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению.
Для сравнения, в 2021 году стоимость стандартного пакета участника форума составляла 840 тысяч рублей ( 14 237 евро).
Показываем вам цены с этого популярного мероприятия:
- Чай в чайнике Эрл Грей, 500 мл - 11,90 евро
- Капучино, 180 мл - 8,50 евро
- Вода Evian, 330 мл - 11,90 евро
- Pepsi, 250 мл - 5 евро
Комбо-обед - 76 евро ( в прошлом году цена составляла 64 евро)