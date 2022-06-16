Война в Украине влияет на рост цен на продовольствие. В частности, может подскочить в цене гречка. Узнайте, чем можно заменить в рационе популярную крупу.
В сентябре ожидают подорожание гречки: чем можно заменить популярную крупу
Начало полномасштабного вторжения повлияло на поставки, так что вскоре гречка может стать дефицитом. А там, где ее можно будет приобрести, цены на крупу станут заоблачными.
Чем можно заменить гречку
Эксперт Оксана Скиталинская подчеркивает, что сама по себе гречка – универсальный продукт. Она совмещает полезные вещества из некоторых других круп. В частности, овсянки, пшена, риса, булгура, чечевицы.
В гречке – сложные углеводы, вещества, обладающие противовоспалительным действием, богатые магнием, калием, а еще липотропные вещества,
– подчеркивает Скиталинская.
Последние, добавляет она, способствуют выведению из организма всего лишнего. Речь в том числе и о плохом холестерине.
Если же вам нужно будет заменить ее в собственном рационе, то это можно сделать, к примеру, овсянкой. По словам диетолога, именно у этой каши больше всего общего с гречкой, если говорить о принесенной пользе для организма.
Кроме того, можно добавлять в рацион пшено. Его необработанность позволяет извлечь максимум питательных элементов из блюд.
В то же время, Оксана Скиталинская подчеркивает, что полностью исключать из рациона гречку не стоит. Если она действительно подорожает или станет труднодоступной, ее можно смешивать с другими крупами. Это позволит получить еще больше пользы от вашего повседневного рациона.
Также следует помнить о балансе на тарелке. Дополнять крупы следует свеклой, морковью, зеленью, а также яйцами. Если же самих круп нет, то можно отдать предпочтение варенному в мундирах или запеченному картофелю. Его можно подавать с квашеными овощами и селедкой, например.