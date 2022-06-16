В сентябре ожидают подорожание гречки: чем можно заменить популярную крупу

Начало полномасштабного вторжения повлияло на поставки, так что вскоре гречка может стать дефицитом. А там, где ее можно будет приобрести, цены на крупу станут заоблачными.

Чем можно заменить гречку

Эксперт Оксана Скиталинская подчеркивает, что сама по себе гречка – универсальный продукт. Она совмещает полезные вещества из некоторых других круп. В частности, овсянки, пшена, риса, булгура, чечевицы.

В гречке – сложные углеводы, вещества, обладающие противовоспалительным действием, богатые магнием, калием, а еще липотропные вещества,

– подчеркивает Скиталинская.

Последние, добавляет она, способствуют выведению из организма всего лишнего. Речь в том числе и о плохом холестерине.

Если же вам нужно будет заменить ее в собственном рационе, то это можно сделать, к примеру, овсянкой. По словам диетолога, именно у этой каши больше всего общего с гречкой, если говорить о принесенной пользе для организма.

Кроме того, можно добавлять в рацион пшено. Его необработанность позволяет извлечь максимум питательных элементов из блюд.

В то же время, Оксана Скиталинская подчеркивает, что полностью исключать из рациона гречку не стоит. Если она действительно подорожает или станет труднодоступной, ее можно смешивать с другими крупами. Это позволит получить еще больше пользы от вашего повседневного рациона.