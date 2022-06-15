Умная химчистка, где вы можете почистить одежду без контакта с приемщиком и в любое время суток, заработала в торговом центре Solaris в Таллинне.
Химчистка для социофобов появилась в торговом центре Solaris: прием и выдача одежды производится автоматически
Химчистка для социофобов появилась в торговом центре Solaris: прием и выдача одежды производится автоматически
Больше не надо стоять в очереди, чтобы сдать одежду приемщику. Все вещи, требующие чистки, принимаются и выдаются через специальные автоматы.
Мы уже привыкли к посылочным автоматам, где можно получить все, что заказали, тогда, когда нам это удобно, а теперь в такие же ячейки можно сложить свое грязное белье. Просто положите их в шкаф, и через некоторое время возьмите их чистыми.
Конечно, надо внимательно прочитать инструкцию, чтобы знать, как работает химчистка. Что нужно делать? Нажать на экране кнопку "зарегистрироваться", нажать кнопку "получить мешок", положить в него вещи, закрыть, нажать кнопку "сдать вещи". После приёмки вещей в химчистке вам поступит сообщение с описанием заказа и ценой, после чего нужно подтвердить заказ, и он будет выполняться. После завершения чистки вы получите SMS с кодом получения и можете забрать свои чистенькие вещи.
Solaris
Если вещи невозможно будет почистить или вас не устроит цена, то заказ отменяется легко, а вы получаете свои вещи обратно. Любые вопросы и нестандартные ситуации можно обсудить с оператором по телефону.
У новой умной химчистки есть масса преимуществ: работа в круглосуточном режиме, хорошие цены, использование современных технологий, удобная форма оплаты.
Прачечная расположена на этаже парковки центра Solaris.
Цены можете посмотреть ЗДЕСЬ!
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