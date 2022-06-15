Химчистка для социофобов появилась в торговом центре Solaris: прием и выдача одежды производится автоматически

Solaris

Конечно, надо внимательно прочитать инструкцию, чтобы знать, как работает химчистка. Что нужно делать? Нажать на экране кнопку "зарегистрироваться", нажать кнопку "получить мешок", положить в него вещи, закрыть, нажать кнопку "сдать вещи". После приёмки вещей в химчистке вам поступит сообщение с описанием заказа и ценой, после чего нужно подтвердить заказ, и он будет выполняться. После завершения чистки вы получите SMS с кодом получения и можете забрать свои чистенькие вещи.

Если вещи невозможно будет почистить или вас не устроит цена, то заказ отменяется легко, а вы получаете свои вещи обратно. Любые вопросы и нестандартные ситуации можно обсудить с оператором по телефону.