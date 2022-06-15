Женщина, гулявшая по пляжу Штроми в Таллинне, увидела зрелище, которого никогда раньше не видела. "Вдруг море "исчезло" и стало единым целым с небом. Здесь можно по-настоящему исчезнуть". Это вовсе не шутка", – говорит Мария, разместившая видеозапись этого зрелища на TikTok.
ВИДЕО ⟩ Женщина, идущая по пляжу: куда «исчезло» море и почему воет сирена?
Мария поделилась своим видео в TikTok, где гуляет по берегу моря вечером 11 июня, показывая, как сливаются море и небо. Однако со стороны моря слышны сирены. "Что происходит на пляже?" спрашивает Мария в видеоролике, понимая, что эта ситуация очень опасна для купальщиков и других посетителей пляжа.
"Пожалуйста, двигайтесь к берегу", – говорит мужской голос с моря.
"Невероятно, я никогда не видела ничего подобного", – говорит Мария, добавляя, что ситуация возникла очень быстро.
@mariabarulinaaa Omg, pole kunagi näinud sellist asja😳#fypシ #fyp #foryoupage ♬ original sound - Mariabarulina
Мария рассказала Elu24, что после этого они обсуждали увиденное со знакомыми. "Произошло быстрое изменение климата, теплая вода и холодный воздух создали массивный и густой туман над морем. Спасатели гнали пловцов из моря, потому что в такую погоду они бессильны", - рассказывает Мария.
Что говорит G4S, компания, управляющая береговой охраной?
Максим Туул, менеджер по коммуникациям G4S Estonia, объяснил Elu24, что поскольку вся набережная пляжа Штроми была заполнена густым туманом, находиться на открытой воде стало опасно.
"В таких условиях существует риск, что пловец потеряет осознание того, как далеко он находится от береговой линии, и в результате человек может случайно оказаться очень далеко от берега. Сложившаяся ситуация, когда видимость почти час была меньше 50 метров, также значительно усложнила задачу береговой охраны по обнаружению тех, кто нуждается в помощи", - говорит Туул.
"Поэтому команда береговой охраны G4S Stroom решила использовать катер в море, чтобы патрулировать более глубокие воды и предупредить посетителей пляжа об опасной ситуации через мегафон", - объясняет представитель G4S.