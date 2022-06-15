ВИДЕО ⟩ Женщина, идущая по пляжу: куда «исчезло» море и почему воет сирена?

Мария поделилась своим видео в TikTok, где гуляет по берегу моря вечером 11 июня, показывая, как сливаются море и небо. Однако со стороны моря слышны сирены. "Что происходит на пляже?" спрашивает Мария в видеоролике, понимая, что эта ситуация очень опасна для купальщиков и других посетителей пляжа.

"Пожалуйста, двигайтесь к берегу", – говорит мужской голос с моря.

"Невероятно, я никогда не видела ничего подобного", – говорит Мария, добавляя, что ситуация возникла очень быстро.

Мария рассказала Elu24, что после этого они обсуждали увиденное со знакомыми. "Произошло быстрое изменение климата, теплая вода и холодный воздух создали массивный и густой туман над морем. Спасатели гнали пловцов из моря, потому что в такую погоду они бессильны", - рассказывает Мария.

Что говорит G4S, компания, управляющая береговой охраной?

Максим Туул, менеджер по коммуникациям G4S Estonia, объяснил Elu24, что поскольку вся набережная пляжа Штроми была заполнена густым туманом, находиться на открытой воде стало опасно.

"В таких условиях существует риск, что пловец потеряет осознание того, как далеко он находится от береговой линии, и в результате человек может случайно оказаться очень далеко от берега. Сложившаяся ситуация, когда видимость почти час была меньше 50 метров, также значительно усложнила задачу береговой охраны по обнаружению тех, кто нуждается в помощи", - говорит Туул.