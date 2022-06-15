Рената Литвинова похвасталась своей новой интимной игрушкой

На этот раз актриса и модель удивила всех своей откровенностью, выложив фотографию, судя по всему, новенькой интимной игрушки. Рената попросила разрешения не подписывать фотографию, видимо, сочтя, что всё понятно без слов.

Фанаты пришли в восторг от такой откровенности со стороны Литвиновой. В комментариях можно было найти сообщения типа: "Рената, лайк!", "Вы божественны", "Обожаю", "Великая", "Богиня", "Таким девушкам как вы можно всё" и прочее в подобном ключе.