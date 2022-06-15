В своём телеграм-канале Рената Литвинова часто делится рабочими моментами, модными съемками, кадрами из любимых фильмов.
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Рената Литвинова похвасталась своей новой интимной игрушкой
Рената Литвинова похвасталась своей новой интимной игрушкой
На этот раз актриса и модель удивила всех своей откровенностью, выложив фотографию, судя по всему, новенькой интимной игрушки. Рената попросила разрешения не подписывать фотографию, видимо, сочтя, что всё понятно без слов.
Фанаты пришли в восторг от такой откровенности со стороны Литвиновой. В комментариях можно было найти сообщения типа: "Рената, лайк!", "Вы божественны", "Обожаю", "Великая", "Богиня", "Таким девушкам как вы можно всё" и прочее в подобном ключе.
На французском сайте такой вакуумный вибромассажёр стоит в районе 120 евро.