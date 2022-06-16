ГАЛЕРЕЯ С ВЕЧЕРИНКИ ГОДА ⟩ Найди свой, узнай свою: в Таллинне открылась выставка, где можно увидеть слепки женских и мужских половых органов

Говорят, что сегодня мы живем в самом пуританском, чем когда-либо раньше мире. Что мы знаем о сексе, чувственности, наших основных инстинктах? Кажется, что все, кажется, что ничего. Как так получилось, что естественная нагота мужчины и женщины все еще вызывают стыд и желание прикрыть обнаженные тела? Это нормально, или пора отринуть смущение и поддаться искушению. именно так ты думаешь, рассматривая картины на выставке.

Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

На открытии прошел и аукцион. Предприниматель Максим Ухабакин купил картину Дарины Микитюк (Украина) They Began to Dance за 30 000 евро! Картина пойдёт в подарок покупателю самой дорогой квартиры в резиденции Суур-Карья, 12. Стартовая цена картины составляла 9000 евро. Часть средств пойдёт на благотворительность.

Максим Ухабакин с супругой Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Центром притяжения выставки и самым обсуждаемым экспонатом, несомненно, стали работы англичанина Джейми Маккартни. Cовременное искусство часто эпатирует зрителя, заставляя эмоции биться через край, горячо обсуждать, поражаться, проклинать, отрицать или принимать и понимать.

Специально для выставки в Hearts Art Gallery Джейми Маккартни создал панно с мужскими членами. Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Художник Джейми Маккартни не на шутку увлекся изучением женских интимных органов во всем их разнообразии. Художник начал собирать слепки половых губ и в результате представил широкой публике скульптуру "Великая стена", состоящую из серии прямоугольных панно. Каждое из них представляет собой собрание таких слепков в натуральном размере.

Моделями для слепков послужили американки в возрасте от 18 до 70 лет. "Великая стена" состоит из нескольких панелей оригинального белого цвета. По словам самого Джейми Маккартни, идея такого собрания пришла к нему, когда художник узнал, что пластические операции на половых губах набрали невероятную популярность в Великобритании и США.

Найди свою! Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Кстати, мужские гениталии Джейми Маккартни также использует в своем творчестве: в 2006 году он уже выставлял в Лондоне панно из слепков мужских и женских первичных половых признаков, назвав это произведение "Соль жизни".

Специально для вечеринки были изготовлены мини-мороженки в форме сердца Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Владельцы Hearts Art Gallert Мария Шевченко и Вадим Абель радушно встречали гостей Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Самая изветсная гей-пара в Эстонии Март Хабер и Тайво Пиллер пришли на вечеринку со своими очаровательными детишками Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Роскошный Bentley встал на улице Уус, и, конечно, улица была закрыта для движения Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев