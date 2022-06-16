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ГАЛЕРЕЯ С ВЕЧЕРИНКИ ГОДА ⟩ Найди свой, узнай свою: в Таллинне открылась выставка, где можно увидеть слепки женских и мужских половых органов

Limon.ee
Найди свой, узнай свою: в Таллинне открылась выставка, где можно увидеть слепки женских и мужских половых органов
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«Чувственное выражение» - так называется экспозиция в Hearts Art Gallery. Здесь выставлены работы Марии-Кристины Улас (Эстония), Джейми Маккартни (Великобритания), Дарины Микитюк и Натальи Корф-Иванюк (Украина), Гиорги Чхеидзе (Грузия). Вечеринка в честь открытия выстаки побила все рекорды по количеству респектабельных и состоятельных мужчин и стильно одетых женщин.

Говорят, что сегодня мы живем в самом пуританском, чем когда-либо раньше мире. Что мы знаем о сексе, чувственности, наших основных инстинктах? Кажется, что все, кажется, что ничего. Как так получилось, что естественная нагота мужчины и женщины все еще вызывают стыд и желание прикрыть обнаженные тела? Это нормально, или пора отринуть смущение и поддаться искушению. именно так ты думаешь, рассматривая картины на выставке.

Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

На открытии прошел и аукцион. Предприниматель Максим Ухабакин купил картину Дарины Микитюк (Украина) They Began to Dance за 30 000 евро! Картина пойдёт в подарок покупателю самой дорогой квартиры в резиденции Суур-Карья, 12. Стартовая цена картины составляла 9000 евро. Часть средств пойдёт на благотворительность.

Максим Ухабакин с супругой
Максим Ухабакин с супругой Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Центром притяжения выставки и самым обсуждаемым экспонатом, несомненно, стали работы англичанина Джейми Маккартни. Cовременное искусство часто эпатирует зрителя, заставляя эмоции биться через край, горячо обсуждать, поражаться, проклинать, отрицать или принимать и понимать.

Специально для выставки в Hearts Art Gallery Джейми Маккартни создал панно с мужскими членами. 
Специально для выставки в Hearts Art Gallery Джейми Маккартни создал панно с мужскими членами. Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Художник Джейми Маккартни не на шутку увлекся изучением женских интимных органов во всем их разнообразии. Художник начал собирать слепки половых губ и в результате представил широкой публике скульптуру "Великая стена", состоящую из серии прямоугольных панно. Каждое из них представляет собой собрание таких слепков в натуральном размере.

Моделями для слепков послужили американки в возрасте от 18 до 70 лет. "Великая стена" состоит из нескольких панелей оригинального белого цвета.  По словам самого Джейми Маккартни, идея такого собрания пришла к нему, когда художник узнал, что пластические операции на половых губах набрали невероятную популярность в Великобритании и США.

Найди свою!
Найди свою! Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев

Кстати, мужские гениталии Джейми Маккартни также использует в своем творчестве: в 2006 году он уже выставлял в Лондоне панно из слепков мужских и женских первичных половых признаков, назвав это произведение "Соль жизни". 

Специально для вечеринки были изготовлены мини-мороженки в форме сердца
Специально для вечеринки были изготовлены мини-мороженки в форме сердца Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев
Владельцы Hearts Art Gallert Мария Шевченко и Вадим Абель радушно встречали гостей
Владельцы Hearts Art Gallert Мария Шевченко и Вадим Абель радушно встречали гостей Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев
Самая изветсная гей-пара в Эстонии Март Хабер и Тайво Пиллер пришли на вечеринку со своими очаровательными детишками
Самая изветсная гей-пара в Эстонии Март Хабер и Тайво Пиллер пришли на вечеринку со своими очаровательными детишками Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев
Роскошный Bentley встал на улице Уус, и, конечно, улица была закрыта для движения
Роскошный Bentley встал на улице Уус, и, конечно, улица была закрыта для движения Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски пришла на выставку, чтобы вдохновиться перед ночным заседанием парламента.
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски пришла на выставку, чтобы вдохновиться перед ночным заседанием парламента. Фото: Эрленд Штауб, Константин Седнев
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