Смерть Александра Градского повергла многих в шок. Музыкант был в самом расцвете сил, имел популярность, славу деньги и уважение. Вот только его двоюродная сестра говорит, что ее брат лгал и лицемерил долгие годы, пишет «Стархит».
«Я – Градский, и у меня огромные связи»: сестра рассказала, как певец обманом присвоил ее наследство
Наталья Градская решила обнародовать свою историю только после смерти брата. Оказалось, что почти 20 лет она борется за наследство покойного отца, которое, по ее словам, украл Александр Борисович.
В мае 2002 года Наталья, проживающая в Ницце, стала звонить в Россию своему отцу — Борису Павловичу Градскому, родному дяде Александра Фрадкина (настоящая фамилия певца — прим. «СтарХита»). Родственники были близки, ведь будущий музыкант потерял родителей в 14 лет — дядя поддержал его в тот момент.
Наталья звонила домой несколько месяцев, но никто не брал трубку. Себя она успокаивала тем, что отец часто уезжал на дачу в Расторгуево. Но когда настала осень, а вестей от папы так и не было, она рванула в Москву и связалась с двоюродным братом. Градский сухо сказал: «Приезжай», — и уже дома сообщил страшные новости. «Твой отец умер 1 мая, мы тебя не могли найти. Дальнейшее, сказанное им, ввело меня в шок. «Он лишил тебя наследства в мою пользу. Я не знаю... Это была его воля, я бы с так со своими детьми не поступил», — вспоминает Наталья.
Ошарашенная дочь не знала, что сказать, поэтому стала просить его рассказать, что случилось, как папа умер, где похоронен. «Если ты не согласен с поступком моего отца, можешь исправить волю усопшего», — предложила сестра. «Нет, квартира, дача и все остальное теперь принадлежит мне. И я не советую тебе со мной связываться, я Саша Градский, у меня огромные связи», — услышала Наталья холодный ответ брата.
Музыкант так и не раскрыл тайну — что случилось с Борисом Павловичем, кто его лечил, где и как он умер. Все это женщине пришлось выяснять самой, обзванивая московские больницы. Спустя некоторое время ей удалось дозвониться до врача, который лечил Градского-старшего. Оказалось, его привезли с температурой под 40 — ему требовалась помощь медиков, но рядом были только Александр Градский и нотариус. «Саша уговаривал что-то подписать моего папу, не позволив врачам принять больного и оказать первую помощь. Мой отец подписал, его отправили в реанимацию. Через три дня он умер от воспаления легких, а Саша больше не появлялся в больнице. Был, наверное, занят оформлением моего наследства на себя», — рассуждает сестра.
Врач, который рассказал ей эту историю, не захотел идти свидетелем в суд, так как боялся влиятельного музыканта, но в частном разговоре сообщил: «Я был большим поклонником вашего брата, но после такого поступка… увы, нет. Меня не допустили оказать пациенту помощь, они давали ему какие-то бумаги на подпись. Это за гранью».
История забылась, так как никто не хотел поднимать шумиху. Только после смерти двоюродного брата Наталья предприняла робкую попытку вернуть себе наследство, связавшись с адвокатом Александром Добровинским. А затем получила неожиданный звонок от Даниила Градского. «Послушай, я знаю, как подло и некрасиво с тобой поступил мой отец. Знаю и осуждаю это. Я хочу все исправить, ты достойна получить все. Но есть одна просьба: могла бы ты помолчать и не рассказывать об этом, чтобы не портить имидж великого музыканта?» — услышала Наталья в трубке.
Конечно же, женщина согласилась, но при этом попросила племянника поговорить с ее мужем — чтобы тот тоже был в курсе дела. Наметившийся прогресс в истории воодушевил Наталью, но через полгода после смерти Александра Борисовича все осталось как было. Если не сказать хуже.
Позвонив Даниилу, она услышала совсем другие слова. «Я не обещал тебе ничего. У меня нет денег. Я обещал заработать на фонде», — сказал сын музыканта. «Что? Ты же слово дал, ты же сказал это не только мне, но и моего мужу…» — возмутилась женщина.
Когда последняя надежда пала, она решила публично рассказать о семейной тайне, которая тяготит ее уже 20 лет. «Александр Градским был очень богатым человеком, был гением с потрясающим голосом. А вот Дане хочу пожелать успеха в разделе большого наследства. Больше они никакого к фамилии Градский не имеют. Я — Градская! Меня учили отвечать за слова и не давать пустых обещаний. А Фрадкины другие. Бог вам судья! Правильно звучит фраза «про мертвого либо хорошо, либо правду». Я написала правду», — сообщила Наталья.
Напомним, Александр Градский умер 28 ноября от инфаркта головного мозга. Несколько месяцев он болел и не мог передвигаться самостоятельно, а на съемки шоу «Голос» его привозили на носилках. Похоронен на Ваганьковском кладбище.