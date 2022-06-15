«Я – Градский, и у меня огромные связи»: сестра рассказала, как певец обманом присвоил ее наследство

Музыкант так и не раскрыл тайну — что случилось с Борисом Павловичем, кто его лечил, где и как он умер. Все это женщине пришлось выяснять самой, обзванивая московские больницы. Спустя некоторое время ей удалось дозвониться до врача, который лечил Градского-старшего. Оказалось, его привезли с температурой под 40 — ему требовалась помощь медиков, но рядом были только Александр Градский и нотариус. «Саша уговаривал что-то подписать моего папу, не позволив врачам принять больного и оказать первую помощь. Мой отец подписал, его отправили в реанимацию. Через три дня он умер от воспаления легких, а Саша больше не появлялся в больнице. Был, наверное, занят оформлением моего наследства на себя», — рассуждает сестра.

Врач, который рассказал ей эту историю, не захотел идти свидетелем в суд, так как боялся влиятельного музыканта, но в частном разговоре сообщил: «Я был большим поклонником вашего брата, но после такого поступка… увы, нет. Меня не допустили оказать пациенту помощь, они давали ему какие-то бумаги на подпись. Это за гранью».