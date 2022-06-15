Американский вокалист Игги Поп, которого называют крестным отцом панк-музыки, 14 июня выступил в концертном зале Alexela в Таллинне. После концерта 75-летний мужчина решил расслабиться, пишет Elu24.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Без рубашки, но с бокалом: Игги Поп очень стильно покинул концертный зал Alexela
Без рубашки, но с бокалом: Игги Поп очень стильно покинул концертный зал Alexela
После концерта певец открыл в машине бутылку красного вина, снял рубашку и накинул на плечи современную кожаную куртку. Вот так его и отвезли в отель. Смотрите нашу эксклюзивную галерею!