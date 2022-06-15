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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Без рубашки, но с бокалом: Игги Поп очень стильно покинул концертный зал Alexela

Elu24 Taavi Sepp Limon.ee
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Без рубашки, но с бокалом: Игги Поп очень стильно покинул концертный зал Alexela
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Игги Поп
Игги Поп Фото: Taavi Sepp

Американский вокалист Игги Поп, которого называют крестным отцом панк-музыки, 14 июня выступил в концертном зале Alexela в Таллинне. После концерта 75-летний мужчина решил расслабиться, пишет Elu24.

После концерта певец открыл в машине бутылку красного вина, снял рубашку и накинул на плечи современную кожаную куртку. Вот так его и отвезли в отель. Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

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