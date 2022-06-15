УМНИЦА, КРАСАВИЦА И НАРКОДИЛЕР ⟩ Русская королева красоты, «вице-мисс Дубай-2019» задержана в Москве с полкило наркотиков

Пухлые губы, точеная талия и высокая грудь – природа одарила Кристину Духину щедро. В родном Краснодаре жгучая брюнетка была известна как победительница сначала местных конкурсов красоты, а затем и международных. В 2019-м она стала "Вице-мисс Дубай 2019", а в 2020-м - "Мисс Федерация". Однако общероссийскую известность женщине принесла вовсе не эффектная внешность, а попадание в криминальные сводки.

По данным Telegram-канала Baza, Духину задержали недалеко от ее апартаментов. При осмотре у нее нашли пять разных пакетиков с подозрительным содержимым. В одном из них лежали почти 3 г мефедрона. Оперативники решили провести неотложный обыск в квартире Кристины Духиной, где были найдены еще 12 пакетиков, в них содержалось больше 500 г мефедрона.

Мефедрон – сильнодействующий синтетический наркотик. Появился он сравнительно недавно, всего в 2008 году. То количество запрещенных кристаллов, которое было обнаружено при Духиной, может надолго упечь ее за решетку. За 500 граммов психостимулятора светит не менее 20 лет лишения свободы. Утверждается, что уголовное дело уже возбуждено.