ГАЛЕРЕЯ ⟩ На WRC Rally Estonia зрителей ожидает яркое шоу, гонки и новое поколение гибридных автомобилей

«Я с нетерпением жду появления гибридных автомобилей Rally1 в Эстонии. По сравнению с прошлым годом изменилось то, что все команды производителей выиграли как минимум один этап до приезда в Эстонию. Rally Estonia будет еще более захватывающим, потому что все автомобили имеют потенциал для победы здесь. Опыт предыдущих лет показал, что Отт и Мартин являются самыми сильными гонщиками на домашних дорогах, и, вероятно, им будут противостоять победители прошлого года Калле Рованпера/Йонне Халттунен и Крейг Брин/Пол Нейгл, которые в двух последних случаях финишировали на подиуме в Эстонии. В дополнение к классу WRC, в WRC2 и JWRC с Эгоном Кауром, Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом наверняка будет царить атмосфера азарта.

Каур и Линнамяэ уже показали приличную скорость в серии WRC в этом году, как и Вирвес. Все они способны побороться за победу в классе на домашних дорогах.

Помимо вышеупомянутых, на домашний этап чемпионата мира зарегистрировано еще несколько эстонских команд, за которых можно будет громко поболеть на трассе».