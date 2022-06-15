Во вторник, 14 июня, состоялась пресс-конференция WRC Rally Estonia, на которой организаторы рассказали о том, чего ожидать от крупнейшего автоспортивного события в странах Балтии - WRC Rally Estonia.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На WRC Rally Estonia зрителей ожидает яркое шоу, гонки и новое поколение гибридных автомобилей
В этом году серия гонок WRC празднует свое 50-летие и для организаторов Rally Estonia большая честь, что данное мероприятие уже третий год подряд входит в календарь чемпионата мира по ралли. После двухлетнего перерыва финишный и стартовый подиум Rally Estonia вернется на уникальную Ратушную площадь Тарту, где 14 июля также состоится церемония открытия с беспрецедентным сценическим шоу на концерте группы 5MIINUST. Третий год подряд Эстонский Национальный Музей в качестве зоны технического обслуживания будет принимать лучшие раллийные команды мира и организаторов WRC Rally Estonia.
В течение четырех дней участников ожидают 24 гоночных заезда общей протяженностью 313,84 километра. Открывающим этапом ралли станет заезд SS1 Visit Estonia/Tartu 1 длиной 1,66 километра, который пройдет в четверг вечером. Пятничный день начнется в Йыгевамаа и продолжится в направлении Южной Эстонии. Впереди участников ждут техничные и быстрые этапы SS2/6 Пейпсияэре, SS3/7 Муствеэ, SS4/8 Раанитса и SS5/9 Вастсемыйза. В субботу состоятся легендарные скоростные заезды Rally Estonia, в которые выключен легендарный трамплин Алакюла, зрительская зона Труута и трасса для ралли-кросса Кульбилоху. В этом году эстонский этап чемпионата мира по ралли завершится на участке SS24 Wolf Power Stage Kambja 2, который также является этапом гонки за очки. Финишировать гонщики будут в Лейго, где на острове посреди самого большого озера будет установлен подиум Power Stage и зрители смогут насладиться церемонией. Помимо участников чемпионата мира по ралли, в этом году в Rally Estonia примут участие также участники чемпионата Эстонии по ралли, которые будут соревноваться в семи специальных этапах.
Для зрителей WRC Rally Estonia в этом году впервые появится возможность увидеть на дорогах страны новое поколение гибридных автомобилей Rally1 (Hyundai i20 N Rally1), которыми управляют чемпионы мира по ралли 2019 года и трехкратные победители Rally Estonia Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.
Организаторы подготовили более 70 различных зрительских зон, разделенных на три категории – Arena, Area и Spot. У фанатов ралли есть возможность выбрать один из 14 видов билетов, каждый точно найдет подходящий для себя: четырехдневный паспорт болельщика, дневной билет, четырехдневный ВИП-паспорт болельщика, и дневные ВИП-билеты.
Паспорт болельщика и дневные билеты на ралли WRC Rally Estonia продаются в электронном магазине Rally Estonia.
Помимо скоростных заездов, в этом году впервые зрители гонок смогут посетить территорию Эстонского Национального Музея, чтобы увидеть, как лучшие команды мира, их механики, инженеры и многие другие работают в парке технического обслуживания. Вечером в день гонки публика, собравшаяся в парке технического обслуживания, сможет посмотреть сессию TOP3 Meet the Crews, которую проведет Ребекка Уильямс, известная всем поклонникам ралли по программе WRC All Live.
Стартовому подиуму WRC Rally Estonia будет предшествовать шикарная церемония открытия 14 июля в 18:00, где выступят лучшие артисты Эстонии. Первая гоночная машина пересечет стартовый подиум в 18:30, после чего в 20:38 на территории поместья Раади стартует заезд SSS1 Visit Estonia/Tartu 1. Те, кто не сможет отправиться в Раади, могут посмотреть начало гонок на большом светодиодном экране на Ратушной площади в Тарту. Первый день WRC Rally Estonia уникальным шоу завершит группа 5MIINUST. Концерт начнется на Ратушной площади города Тарту в 22:30.
Всю необходимую информацию о WRC Rally Estonia можно найти на сайте, а в конце июня в продажу на заправочные станции Circle K поступит официальный журнал WRC Rally Estonia, в котором вы найдете много интересных статей, а также информацию о зонах для зрителей, истории об участниках и многое другое.
Директор WRC Rally Estonia Урмо Аава:
«Я с нетерпением жду появления гибридных автомобилей Rally1 в Эстонии. По сравнению с прошлым годом изменилось то, что все команды производителей выиграли как минимум один этап до приезда в Эстонию. Rally Estonia будет еще более захватывающим, потому что все автомобили имеют потенциал для победы здесь. Опыт предыдущих лет показал, что Отт и Мартин являются самыми сильными гонщиками на домашних дорогах, и, вероятно, им будут противостоять победители прошлого года Калле Рованпера/Йонне Халттунен и Крейг Брин/Пол Нейгл, которые в двух последних случаях финишировали на подиуме в Эстонии. В дополнение к классу WRC, в WRC2 и JWRC с Эгоном Кауром, Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом наверняка будет царить атмосфера азарта.
Каур и Линнамяэ уже показали приличную скорость в серии WRC в этом году, как и Вирвес. Все они способны побороться за победу в классе на домашних дорогах.
Помимо вышеупомянутых, на домашний этап чемпионата мира зарегистрировано еще несколько эстонских команд, за которых можно будет громко поболеть на трассе».
Коммерческий директор WRC Rally Estonia Тармо Хыбе:
«В этом году, в третий раз, мы собрали в единое целое все лучшие практики прошлого, которые уже раньше понравились участникам, командам и зрителям. Мы вернули стартовый и финишный подиум в самое сердце города, на Ратушную площадь Тарту, а финишный этап Power Stage на этот раз будет завершаться у живописных озер Лейго, на острове самого большого из них будет установлен подиум, где мы наградим лучших в зачете по очкам. Для зрителей в этом году мы подготовили около 80 различных зрительских зон, логически разделенных на различные категории. Хотя в этом году связанные с коронавирусом ограничения исчезли, мы также сохранили новые дополнительные возможности для просмотра классических ралли, с большими светодиодными экранами на сценах, которые позволят вести прямую трансляцию WRC All Live, в дополнение к трансляциям происходящего на трассе. Отличное выступление Отта и Мартина на острове Сардиния показывает, что Hyundai удалось заставить автомобили хорошенько разгоняться. Они явно конкурентоспособны и являются фаворитами в борьбе за победу на домашних дорогах. Мы также сможем следить за отечественными лидерами в WRC2 и в классе JWRC, который Rally Estonia имеет честь организовывать одним из немногих. Добавьте к этому чемпионат Эстонии, и вы получите четырехдневный раллийный фестиваль для всей семьи!»
Помимо организаторов, в пресс-конференции WRC Rally Estonia приняли участие эстонские звезды ралли, которые будут соревноваться на родине: Отт Тянак, Эгон Каур, Георг Линнамяэ, Роберт Вирвес, Грегор Йетс и Яспар Вахер. К пресс-конференции в режиме онлайн присоединились директор команды Toyota Gazoo Racing Яри-Матти Латвала и пилот команды M-Sport Адриен Фурмо.
Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT):
«Rally Estonia - это событие, в котором у меня больше всего опыта из трех предстоящих, поскольку я участвовал в нем, когда оно еще не входило в серию WRC (2019 год). Это приятное соревнование, где иногда дороги песчаные, но скорость, с которой вы можете ехать на этих этапах, просто свирепая. Rally Estonia будет моим вторым быстрым ралли на автомобиле WRC, так что, это серьезный вызов, но мы посмотрим, что мы сможем сделать».
Яри-Матти Латвала (Toyota Gazoo Racing WRT):
«Наша цель - выиграть титул чемпиона как среди гонщиков, так и среди команд. Первая половина сезона прошла хорошо, но мы знаем, что Hyundai становится все сильнее. Если вы хотите быть лидером игры, вы должны продолжать работать и развиваться. Спасибо за хорошее предложение [принять участие в национальном классе], но я уже отсутствовал на острове Сардиния, и теперь мне приходится руководить командой. Так что, к сожалению, в этот раз я не смогу участвовать на своем Celica. Присутствие на ралли гонщиков национального класса очень приятно, поскольку многие из них хотели бы принять участие в чемпионате мира по ралли у себя дома, чтобы почувствовать атмосферу, которая сильно отличается от местного чемпионата».
Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT):
«Перед Rally Estonia нам предстоит посетить Кению, что будет непросто. Эстония, Финляндия и, возможно, Новая Зеландия - это, безусловно, очень специфические ралли. Мы начнем в Эстонии, где дороги быстрые и гладкие, а также немного более холмистые, с подъемами и спусками. Это всегда были очень сложные ралли, и, возможно, они похожи на Швецию, где все то же самое, правда, по снегу, но все равно быстро. Это требует совершенно нового подхода. Посмотрим, мы пытаемся сделать многое, но в настоящее время FIA ограничивает количество тестовых заездов, и у нас не так много возможностей заранее попробовать. По сути, придется приступить к заездам и надеяться, что мы выступим лучше, чем другие».
Георг Линнамяэ (ALM Motorsport):
«Я думаю, что мы можем выйти на Rally Estonia с относительно хорошим самочувствием и темпом, потому что у нас много опыта на этом ралли, и мы определенно постараемся быть быстрее в этом году. Я прогнозирую, что среди эстонцев в классе WRC2 я точно буду в тройке лучших, я бы также предсказал успех Эгону Кауру и Грегору Йетсу».
Роберт Вирвес (FIA JWRC):
«Поскольку Rally Estonia - это быстрое и домашнее ралли, цель в классе JWRC не может быть хуже, чем верхняя ступень подиума. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы достичь этого».
Грегор Йетс (Tehase Auto):
«Я думаю, что если все приготовления пройдут хорошо и удача будет на нашей стороне, мы точно будем стремиться к TОП-5, если не к ТОП-3 в WRC2. Я бы спрогнозировал в ТОП-3 тех же парней, что и Георг».
Яспар Вахер (CKR Estonia):
«Это замечательное чувство - участвовать в таком грандиозном ралли и быть его частью. Большое спасибо Эстонскому союзу автоспорта за предоставленную мне возможность. Мои примеры для подражания - Роберт, Георг и, конечно же, Отт, за которыми я слежу».
Rally Estonia – в третий раз является одним из этапов чемпионата мира по ралли FIA. WRC Rally Estonia 2022 станет седьмым этапом сезона и пройдет с 14 по 17 июля на дорогах Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре и Муствеэ. Технический и медиацентр ралли будут расположены в Тарту, в Эстонском Национальном Музее и на его территории, а стартовый и финишный подиум - в центре Тарту, на Ратушной площади.