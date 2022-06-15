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КТО СКАЖЕТ С ПЕРВОГО РАЗА? ⟩ Авиакомпания Turkish Airlines будет называться Türkiye Hava Yolları

Limon.ee
Авиакомпания Turkish Airlines будет называться Türkiye Hava Yolları
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TLMPM03: TURKISH AIRLINES :TALLINN, EESTI, 11JUN13. Tallinnasse saabus esimene Turkish Airlinesi liinilend Istanbulist. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES
TLMPM03: TURKISH AIRLINES :TALLINN, EESTI, 11JUN13. Tallinnasse saabus esimene Turkish Airlinesi liinilend Istanbulist. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о смене названия национальной авиакомпании страны с международного на турецкое: вместо Turkish Airlines она будет называться Türkiye Hava Yolları, сообщает газета Sözcü.

"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines", — сказал Эрдоган во время церемонии, посвященной запуску в космос нового спутника Türksat 5B.

Как отмечает Sözcü, решение о ребрендинге было принято в рамках программы по признанию страны на международной арене как Türkiye, а не Turkey. По мнению властей республики, это позволит повысить престиж страны, пишет Интерфакс.

В июне власти Турции направили письмо в ООН, в котором просили изменить название во всех официальных документах. В свою очередь, организация удовлетворила просьбу и официально зарегистрировала название страны как Republic of Türkiye.

Turkish Airlines – флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Компания создана в 1933 году и выполняла рейсы внутри страны, а на сегодняшний день перевозчик имеет одну из самых разветвленных сетей маршрутов по всему миру.

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