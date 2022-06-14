Сотрудники одного из подразделений ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair объявили забастовку. Она продлится целых шесть дней. Речь идет о бортпроводниках в Испании: в конце июня и начале июля они просто не выйдут на работу. А значит, забастовка Ryanair затронет тысячи туристов, собирающихся провести отпуск на испанских курортах, пишет aussiedlerbote.de.
ПОСТРАДАЮТ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ ⟩ Позаботьтесь о других билетах: лоукостер Ryanair вскоре начинает забастовку
Позаботьтесь о других билетах: лоукостер Ryanair вскоре начинает забастовку
Согласно сообщению, Ryanair прекратила переговоры с профсоюзами по поводу коллективного договора, в связи с чем бортпроводники компании намерены выйти на забастовки. Они пройдут 24-26 и 30 июня, а также 1-2 июля.
Отмечается, что всего в испанском отделении Ryanair работают 4 тысяч человек, из них порядка 1,2 тысяч - бортпроводники.
Авиакомпания Ryanair выполняет как сезонные, так и регулярные рейсы из Таллинна. В июне на самолетах Ryanair можно вылететь из Таллинна в Вену, Лондон, Барселону, Берлин, Эдинбург, Дублин, Рим и другие города.
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