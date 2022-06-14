ПОСТРАДАЮТ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ ⟩ Позаботьтесь о других билетах: лоукостер Ryanair вскоре начинает забастовку

Сотрудники одного из подразделений ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair объявили забастовку. Она продлится целых шесть дней. Речь идет о бортпроводниках в Испании: в конце июня и начале июля они просто не выйдут на работу. А значит, забастовка Ryanair затронет тысячи туристов, собирающихся провести отпуск на испанских курортах, пишет aussiedlerbote.de.