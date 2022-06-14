ФОТО ⟩ Керсти Кальюлайд отметила Международный день ​​донора и сдала кровь

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день выражают благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд не осталась в стороне и своим примером показала, что может сделать каждый для спасения людей.