Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день выражают благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд не осталась в стороне и своим примером показала, что может сделать каждый для спасения людей.
ФОТО ⟩ Керсти Кальюлайд отметила Международный день донора и сдала кровь
Керсти Кальюлайд отметила Международный день донора и сдала кровь
«С Международным днем донора! Посмотрите и вы, в каком состоянии запасы банка крови, расположенного рядом с вашим домом», - написала Керсти Кальюлайд в Facebook.
Проверить запасы крови можно на сайте verekeskus.ee.
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