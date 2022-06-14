Вт, 14.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО ⟩ Керсти Кальюлайд отметила Международный день ​​донора и сдала кровь

Limon.ee
Керсти Кальюлайд отметила Международный день ​​донора и сдала кровь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд сдает кровь в Всемирный день донора.
Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд сдает кровь в Всемирный день донора. Фото: скриншот с facebook.com

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день выражают благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд не осталась в стороне и своим примером показала, что может сделать каждый для спасения людей. 

«С Международным днем донора! Посмотрите и вы, в каком состоянии запасы банка крови, расположенного рядом с вашим домом», - написала Керсти Кальюлайд в Facebook.

Проверить запасы крови можно на сайте verekeskus.ee.

Ключевые слова
Наверх