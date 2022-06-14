Расследование: автопилот машин Tesla отключается за секунду до аварии, чтобы виноват был водитель

Сейчас местный регулятор, Национальная администрация безопасности дорожного движения, намерен расширить расследование и проверить 830 тыс. автомобилей Tesla из всех четырех модельных рядов, то есть на 11% больше, чем планировалось изначально, пишет Inc.

Во время расследования специалисты планируют изучить, насколько автопилот и связанные с ним системы Tesla способны подорвать эффективность контроля над автомобилем водителем, сообщает Office life.

Поводом для расследования стали аварии в прошлом году, когда автомобиль Tesla несколько раз врезался в место ДТП, где уже работали экстренные службы. Обнаружены как минимум 16 случаев, в которых автопилот «отключался за секунду до столкновения». Главная проблема в том, что водителю не хватило времени перехватить контроль над автомобилем, даже если он заметил преграду раньше. Это объясняет, почему собранные с автомобилей данные показывали, что автопилот был неактивен в момент столкновения.