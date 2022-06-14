Американские власти проверили машины Tesla и пришли к выводу, что при аварии автопилот отключается за секунду до столкновения.
Расследование: автопилот машин Tesla отключается за секунду до аварии, чтобы виноват был водитель
Сейчас местный регулятор, Национальная администрация безопасности дорожного движения, намерен расширить расследование и проверить 830 тыс. автомобилей Tesla из всех четырех модельных рядов, то есть на 11% больше, чем планировалось изначально, пишет Inc.
Во время расследования специалисты планируют изучить, насколько автопилот и связанные с ним системы Tesla способны подорвать эффективность контроля над автомобилем водителем, сообщает Office life.
Поводом для расследования стали аварии в прошлом году, когда автомобиль Tesla несколько раз врезался в место ДТП, где уже работали экстренные службы. Обнаружены как минимум 16 случаев, в которых автопилот «отключался за секунду до столкновения». Главная проблема в том, что водителю не хватило времени перехватить контроль над автомобилем, даже если он заметил преграду раньше. Это объясняет, почему собранные с автомобилей данные показывали, что автопилот был неактивен в момент столкновения.
Сейчас американский регулятор подозревает, что система специально была разработана таким образом, чтобы отключаться при обнаружении неизбежной аварии. Любопытно, что даже в случае подтверждения этой версии Tesla уйдет от ответственности, так как автономные функции, в том числе автопилот, сейчас находятся на стадии бета-тестирования и считаются вспомогательными системами. Проще говоря, ответственность за них несет не компания, а водитель.