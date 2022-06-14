СМОТРИ! ⟩ Толпа красивых девушек! Эстонская звезда Instagram провела время с подругами на пляже Бали

«Соленое, песчаное и счастливое», — описала Катри Кац свое фото, на котором она лежит на пляже с тремя женщинами. «Я люблю вас, девочки», — добавила Катс.

Катри отметила подруг, с которыми она наслаждается пляжем, и, согласно соцсетям, кажется, что все они живут на Бали. У одной из них, Николы, 11 000 подписчиков в Instagram, и она часто делится пляжными фотографиями.