Так должен выглядеть ангел! Сын Арзамасовой очаровал публику бездонными глазами-океанами в день рождения

Ранее стало известно, что малыша первое время звали совсем не Львом. Это имя придумал ему муж актрисы фигурист Илья Авербух, решив, что оно ему больше подходит, Елизавета не стала возражать. К слову, артистка намерена сменить фамилию на двойную — свою и мужа.