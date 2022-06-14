Самый популярный секс-символ нулевых сообщил, что столкнулся с первыми признаками старости, пишет Пятый канал.
«До этого было все нормально»: Никита Малинин начал стремительно лысеть из-за болезни
Победитель третьего сезона «Фабрики звезд» Никита Малинин признался, что начал лысеть. Певец пришел на шоу Box Insite и рассказал о своем здоровье. Около года назад артист перенес коронавирус и столкнулся с неожиданными последствиями.
Полезли волосы. До этого все нормально было, а сейчас залысина появляется,
— поделился откровением Малинин.
Кроме того, по словам Малинина, перенесенный коронавирус спровоцировал осложнения с памятью. Выступая на сцене, артист стал все чаще забывать слова собственных песен.
Несмотря на проблемы с выпадением волос, Никита Малинин выглядит крайне молодо для своего возраста — в этом году певцу исполнится 41 год. Даже спустя 20 лет главный «краш» нулевых может покорять сердца поклонниц.
Кстати, о поклонницах: Никита Малинин и по сей день радует слушателей своей музыкой. По словам артиста, он слегка изменил музыкальный стиль и принял решение отойти от прежнего образа «мальчика из Фабрики». Сейчас Никита Малинин в основном выступает в клубах и на закрытых вечеринках.