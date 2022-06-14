«До этого было все нормально»: Никита Малинин начал стремительно лысеть из-за болезни

Победитель третьего сезона «Фабрики звезд» Никита Малинин признался, что начал лысеть. Певец пришел на шоу Box Insite и рассказал о своем здоровье. Около года назад артист перенес коронавирус и столкнулся с неожиданными последствиями.

Полезли волосы. До этого все нормально было, а сейчас залысина появляется,

— поделился откровением Малинин.

Кроме того, по словам Малинина, перенесенный коронавирус спровоцировал осложнения с памятью. Выступая на сцене, артист стал все чаще забывать слова собственных песен.

Несмотря на проблемы с выпадением волос, Никита Малинин выглядит крайне молодо для своего возраста — в этом году певцу исполнится 41 год. Даже спустя 20 лет главный «краш» нулевых может покорять сердца поклонниц.