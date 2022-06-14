Суд в США приговорил к пожизненному заключению 71-летнюю Нэнси Крэмптон-Брофи, признанную виновной в убийстве своего супруга и некогда написавшую эссе «Как убить своего мужа». Об этом сообщает The Guardian.
Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга
Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга
По версии следствия, Крэмптон-Брофи застрелила мужа в 2018 году. Его жизнь была застрахована на $1,5 млн, поэтому американка рассчитывала получить выплату и решить финансовые проблемы. Крэмптон-Брофи свою вину не признает и утверждает, что ее мужа убили неизвестные во время неудачного ограбления.
Обвиняемая сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключения, пишет «Правда жизни».
В 2011 году Нэнси Крэмптон-Брофи опубликовала в интернете эссе «Как убить своего мужа», в котором подробно описала различные способы совершения убийства. В нем также рассказывалось, как не быть пойманным полицией. Но суд не рассматривал эссе как доказательство, поскольку оно было написано за семь лет до совершения преступления.
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