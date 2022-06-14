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Умер звезда КВН и «Даешь молодежь!» Халил Мусаев

Limon.ee
Умер звезда КВН и «Даешь молодежь!» Халил Мусаев
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Халил Мусаев.
Халил Мусаев. Фото: скриншот с youtube.com

11 июня Халил Мусаев попал в больницу с подозрением на инсульт. Сегодня появилась информация о скоропостижной смерти артиста. Юмористу было всего 48 лет.

Полгода назад Халила Мусаева уже госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда врачам удалось вернуть артиста с того света, в этот же раз чуда не произошло...

«Он в махачкалинской больнице борется за свою жизнь. Ишемический инсульт (инфаркт мозга). Если учитывать, что не так давно у него уже был инсульт, то дела у него совсем плохи», — писал на днях друг комика Эльдар Иразиев и при этом надеялся, что Халил выкарабкается.

Сегодня утром общественник Шамиль Хадулаев сообщил о кончине актера. «И все-таки Халил ушел от нас, — поделился он печальной новостью. — Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку».

Пока неизвестно, где и когда похоронят Мусаева. Вероятнее всего, церемония прощания пройдет в Дагестане, где родился и вырос юморист, пишет Starhit.

Халил выступал в КВН в составе чемпионов Высшей лиги, команды «Махачкалинские бродяги». Также он снимался в скетч-шоу «Даешь молодежь!», выходившем на канале СТС. Кроме того, за плечами артиста роли в проектах «Дикий-3», «Понаехали», «Танцы на высоте».

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