Умер звезда КВН и «Даешь молодежь!» Халил Мусаев

Полгода назад Халила Мусаева уже госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда врачам удалось вернуть артиста с того света, в этот же раз чуда не произошло...

«Он в махачкалинской больнице борется за свою жизнь. Ишемический инсульт (инфаркт мозга). Если учитывать, что не так давно у него уже был инсульт, то дела у него совсем плохи», — писал на днях друг комика Эльдар Иразиев и при этом надеялся, что Халил выкарабкается.

Сегодня утром общественник Шамиль Хадулаев сообщил о кончине актера. «И все-таки Халил ушел от нас, — поделился он печальной новостью. — Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку».

Пока неизвестно, где и когда похоронят Мусаева. Вероятнее всего, церемония прощания пройдет в Дагестане, где родился и вырос юморист, пишет Starhit.