Роскошная вилла Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиле подверглась нападению огромных тараканов.
Особняк Галкина и Пугачевой в Израиле атаковали гигантские тараканы
Галкин столкнулся с распространенной житейской проблемой — в их с Пугачевой дом пробрались тараканы. По словам юмориста, тараканы в земле обетованной особенные — в пять раз крупнее российских. «Там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими — это убийство, — делится юморист на концертах. — Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело!»
Дом, в котором проживают Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри, был предоставлен старшим братом юмориста Дмитрием Галкиным. Временное жилье звездной пары представляет собой роскошную виллу в элитном районе Кесария. Кстати, Максим Галкин в новом месте обитания не сидит на месте, а выступает с многочисленными концертами,