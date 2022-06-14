Особняк Галкина и Пугачевой в Израиле атаковали гигантские тараканы

Галкин столкнулся с распространенной житейской проблемой — в их с Пугачевой дом пробрались тараканы. По словам юмориста, тараканы в земле обетованной особенные — в пять раз крупнее российских. «Там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими — это убийство, — делится юморист на концертах. — Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело!»