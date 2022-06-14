100-летняя женщина рассказала о любимой еде и раскрыла секрет своего долголетия

Джин Магнес, проживающая в боро штата Пенсильвания Норт-Аполло, обычно завтракает тостом с арахисовым маслом и кофе со сливками. Долгожительница не придерживается особой диеты и любит самостоятельно жарить мясо. «Мне нравится готовить говядину. Люблю стейки. Стейки и ростбиф. Если заказываю их где-то, то всегда прошу как следует прожарить», — рассказала она.

Главными причинами своего долголетия Магнес назвала позитивное мышление и любовь к арахису. «Обожаю арахис. Я его ем почти каждый день. Когда муж ухаживал за мной, он носил мне не шоколад, а арахис. Мы были постоянно в орехах», — пошутила женщина.