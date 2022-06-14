Бритни Спирс и Сэм Асгари, которые на прошлой неделе сыграли свадьбу, заключили брачный контракт в пользу певицы. Как сообщает TMZ со ссылкой на инсайдеров, Сэм Асгари не будет претендовать на деньги Бритни Спирс, которые она заработала до брака с ним: состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, пишет Сплетник.
Бритни Спирс и Сэм Асгари подписали брачный контракт в пользу певицы
После свадьбы Бритни Спирс и Сэм Асгари переехали в новый дом в Калабасасе (Калифорния), который приобрели за 11,5 миллионов долларов. Интересно, что неподалеку живет бывший супруг певицы Кевин Федерлайн, от которого у нее двое сыновей. Дети Бритни Спирс живут вместе с отцом.
Журналисты также выяснили, почему на свадьбу Бритни Спирс не пришли ее сыновья и брат. Как пишет People со ссылкой на инсайдеров, дети звезды, Шон Престон и Джейден Джеймс, не появились на торжестве, чтобы не привлекать лишнего внимания, но очень рады за свою мать.
Брат Бритни Спирс, Брайан, тоже получил приглашение на свадьбу, однако посетить торжество не смог: в тот же день его дочь окончила начальную школу. Как рассказала в Instagram девушка Брайана, модель Линн Конклин, он "чувствовал себя ужасно", пропуская свадьбу сестры, но должен был быть рядом с дочерью.
Других своих родственников, включая родителей и сестру Джейми Линн, Бритни Спирс не пригласила: певица находится в напряженных отношениях с ними после скандала с опекой, под которой она была почти 14 лет. Несмотря на это, мать Бритни Спирс все же поздравила свою дочь в соцсетях:
Твоя свадьба — это свадьба мечты! Есть что-то сентиментальное и особенное в том, что ты устроила ее в своем доме. Я так счастлива за тебя! Я люблю тебя,
— написала она в комментариях под одним из постов Бритни в Instagram.
Свадьба Бритни Спирс, которую посетили Пэрис Хилтон, Мадонна, Селена Гомес и другие, оказалась под угрозой после того, как в дом певицы проник ее бывший муж Джейсон Александр. Мужчина вел прямой эфир в Instagram и искал звезду, собираясь сорвать ее свадьбу. Из дома певицы Александра забрала охрана, а позже суд запретил ему приближаться к Бритни Спирс и Сэму Асгари на протяжении трех лет.