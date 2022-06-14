Бритни Спирс и Сэм Асгари подписали брачный контракт в пользу певицы

После свадьбы Бритни Спирс и Сэм Асгари переехали в новый дом в Калабасасе (Калифорния), который приобрели за 11,5 миллионов долларов. Интересно, что неподалеку живет бывший супруг певицы Кевин Федерлайн, от которого у нее двое сыновей. Дети Бритни Спирс живут вместе с отцом.

Журналисты также выяснили, почему на свадьбу Бритни Спирс не пришли ее сыновья и брат. Как пишет People со ссылкой на инсайдеров, дети звезды, Шон Престон и Джейден Джеймс, не появились на торжестве, чтобы не привлекать лишнего внимания, но очень рады за свою мать.

Брат Бритни Спирс, Брайан, тоже получил приглашение на свадьбу, однако посетить торжество не смог: в тот же день его дочь окончила начальную школу. Как рассказала в Instagram девушка Брайана, модель Линн Конклин, он "чувствовал себя ужасно", пропуская свадьбу сестры, но должен был быть рядом с дочерью.

Других своих родственников, включая родителей и сестру Джейми Линн, Бритни Спирс не пригласила: певица находится в напряженных отношениях с ними после скандала с опекой, под которой она была почти 14 лет. Несмотря на это, мать Бритни Спирс все же поздравила свою дочь в соцсетях:

Твоя свадьба — это свадьба мечты! Есть что-то сентиментальное и особенное в том, что ты устроила ее в своем доме. Я так счастлива за тебя! Я люблю тебя,

— написала она в комментариях под одним из постов Бритни в Instagram.