ФОТО ⟩ Беременная эстонская олимпийская чемпионка показала растущий животик

«Это лето, безусловно, особенное», — написано под новым снимком Юлии, которая ждет ребенка. На фото женщина позирует среди кустов сирени.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

«До сих пор все шло очень хорошо», — сказала Юлия Elu24 в конце апреля. «Сейчас у меня небольшой перерыв в спорте, но я все же немного тренируюсь с молодежью или одна», — отметила Юлия, пояснив, что тренируется только для того, чтобы поскорее вернуться в спорт. «Восстановление может быть и быстрым».

Юлия Беляева замужем за Ильей Козыревым, и их семья очень ждет этого ребенка. «Это было наше согласованное решение, долгожданный и запланированный ребенок. Пока все идет очень хорошо».