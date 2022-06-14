Юлия Беляева, чемпионка мира по фехтованию, которая родит первенца этим летом, опубликовала в соцсети милое летнее фото.
ФОТО ⟩ Беременная эстонская олимпийская чемпионка показала растущий животик
«Это лето, безусловно, особенное», — написано под новым снимком Юлии, которая ждет ребенка. На фото женщина позирует среди кустов сирени.
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«До сих пор все шло очень хорошо», — сказала Юлия Elu24 в конце апреля. «Сейчас у меня небольшой перерыв в спорте, но я все же немного тренируюсь с молодежью или одна», — отметила Юлия, пояснив, что тренируется только для того, чтобы поскорее вернуться в спорт. «Восстановление может быть и быстрым».
Юлия Беляева замужем за Ильей Козыревым, и их семья очень ждет этого ребенка. «Это было наше согласованное решение, долгожданный и запланированный ребенок. Пока все идет очень хорошо».
Юлия Беляева и Илья Козырев поженились в августе 2017 года. «Мы познакомились через общих друзей восемь лет назад. Кольцо стало абсолютным сюрпризом. Мы просто поужинали с друзьями в ресторане Hõlm и вдруг такое предложение. Я очень счастлива!» - прокомментировала Беляева в 2016 году после объявления о помолвке.