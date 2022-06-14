16 РЕСТОРАНОВ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ ⟩ О, да, еда: в Viru Keskus открылся самый большой в Эстонии фуд-корт

Самый большой в центре города фуд-корт с уникальным дизайном площадью 1500м2, объединяющий 16 ресторанов и баров:

Shellfish - морепродукты

Mikkeller - пивной бар

KÜLM Talujäätis - мороженое

KimiJimi Food Club - уличная еда Вьетнама, Таиланда, Кореи и Камбоджи

Poke Bowl & Meze - гавайская кухня

Kebaboom - всеми любимые кебабы с концепцией здорового питания

Freya Foodbar - концепция здоровой уличной еды

Kolm Tilli - пицца и паста

Pavlova - кондитерская

Paper Mill - кофейный бар

F. Burger - бургеры

MySushi & CHI - суши

Stereo Street Food - южноамериканская кухня

Samsa Family Bakers - узбекская кухня

Редакция Limon однозначно советует посетить:

Shellfish - устрицы и шампанское

Потрясающий и свежайший тарттар из лосося или тунца, устрицы и бокал просекко. Это божественно! Любители свежих морепродуктов, вам точно сюда.

Устрицы и черная икра в Shellfish Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

F.burger

Сочные бургеры в стиле dirty - на 99% изготовлены на месте вручную исключительно из местных продуктов.

Почему dirty? Потому что ребята не скупятся на соус и щедро добавляют его в блюдо.

Бургер из F.burger Фото: Viktoria Solomonchuk

Домашний облепиховый лимонад

Это была любовь с первого глотка. Советую даже тем, кто не пылает страстью к этим своеобразным ягодам.

Эстонская облепиха, натуральный сахарный сироп, сок лимона и нежные пузырьки минеральной воды S.Pellegrino - лимонад однозначно достоин внимания!

Облепиховый и малиновый лимонады Фото: tallinnperfectfood

Samsa Family Bakers

Для плотного обеда идём в Samsa Family Bakers. Отсюда вы точно не сможете уйти с легким чувством голода. Восточное гостеприимство и ташкентский праздничный плов - одной порции точно хватит, чтобы оставаться сытым весь день.

Ташкентский праздничный плов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Pavlova

Десерт берем в этом кафе. Пирожные "павлова" здесь идеальные.

Насладитесь новинкой, необыкновенным десертом Choux: креативное пирожное с микро-шотом кули (соус). Кондитерская предлагает 4 вида шу: клубничный с клубничным кули, тирамису с шотом амаретто, фисташковый с малиновым кули и маракуйя-апельсин с шотом апельснового кули.

Возьмите в компанию к десерту качественно приготовленный кофе.