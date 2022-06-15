Наверняка вы слышали истории о внезапном расставании пар, у которых всё было вроде как хорошо. Почему мужчина вдруг взял и разорвал отношения с любимой женщиной? Есть несколько объяснений, утверждает Лайф.
Шесть реальных причин, почему мужчины первыми бросают любимых женщин
Бросают ли женщин мужчины, которые по-настоящему любили? К сожалению, да. Многие бывшие партнёрши после расставания начинают гадать, а была ли любовь вообще? Уверены, что да. Зачастую дамы даже не замечают стараний партнёра, который делает всё для сохранения отношений. Рассказываем про реальные причины, почему мужчины уходят от любимых женщин.
1. Из принцессы девушка превратилась в истеричку и тираншу
Это может прозвучать жестоко, но та женщина, которая постоянно в ожидании, что отношения с мужчиной и сам партнёр сделают её счастливой, станет настоящей обузой для избранника. Психологи отмечают, что никто не способен превратить другого человека в счастливчика. Как говорится, "спасение утопающего…". И если мужчина не станет замечать позитива в женщине, когда проводит с ней время, уйдёт. Он посчитает так: что с ним, что без него даме одинаково нормально.
4. Парень чувствует себя бесполезным рядом с девушкой