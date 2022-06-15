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Шесть реальных причин, почему мужчины первыми бросают любимых женщин

Limon.ee
Шесть реальных причин, почему мужчины первыми бросают любимых женщин
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Мужчина и женщина в ссоре. Иллюстративное фото
Мужчина и женщина в ссоре. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Наверняка вы слышали истории о внезапном расставании пар, у которых всё было вроде как хорошо. Почему мужчина вдруг взял и разорвал отношения с любимой женщиной? Есть несколько объяснений, утверждает Лайф.

Бросают ли женщин мужчины, которые по-настоящему любили? К сожалению, да. Многие бывшие партнёрши после расставания начинают гадать, а была ли любовь вообще? Уверены, что да. Зачастую дамы даже не замечают стараний партнёра, который делает всё для сохранения отношений. Рассказываем про реальные причины, почему мужчины уходят от любимых женщин.

1. Из принцессы девушка превратилась в истеричку и тираншу

Мужчины очень терпеливы на самом деле. Но у каждого человека есть предел. Одна из причин, почему любящий мужчина уходит из отношений, — изменение поведения избранницы. Хотите вы того или нет, но все мы со временем немного меняемся, а уж, находясь в отношениях, и подавно. И когда партнёр начинает замечать, что любимая превратилась в истеричку, нытика или тираншу, не возникнет вопросов, почему он ушёл. Кавалер пытался, поддерживал, но в какой-то момент просто понял, что не справится.
 
2. Мужчина устал постоянно слушать про свадьбу
 
Ещё одна реальная причина, почему мужчина может разорвать с женщиной отношения, — её нестерпимое желание поскорее выйти за него замуж. Кому понравятся постоянно повторяющийся разговор о том, сколько можно ещё ждать, или даже попытки шантажа. Многие парни не хотят спешить со столь серьёзным решением — походом в загс. Понять их можно, а вот торопить точно не нужно. Те же дамы, кто этого не понимает, рискуют потом сидеть одиноко и гадать, а почему мужчина от неё ушёл.
 
3. Женщина ждёт, что мужчина сделает её счастливой

Это может прозвучать жестоко, но та женщина, которая постоянно в ожидании, что отношения с мужчиной и сам партнёр сделают её счастливой, станет настоящей обузой для избранника. Психологи отмечают, что никто не способен превратить другого человека в счастливчика. Как говорится, "спасение утопающего…". И если мужчина не станет замечать позитива в женщине, когда проводит с ней время, уйдёт. Он посчитает так: что с ним, что без него даме одинаково нормально.

4. Парень чувствует себя бесполезным рядом с девушкой

Знаете, что порой так сильно привлекает мужчину в отношениях с женщиной? Чувство, что он может стать для неё рыцарем на коне. То есть партнёру важно ощущать, что дама в нём нуждается. А рядом с женщиной, которая не ценит кавалера, мужчина чувствует себя бесполезным. Сильные и независимые девушки, привыкшие делать всё самостоятельно, поэтому часто и остаются одни. Почему мужчины уходят от таких или вовсе не обращают внимания? Потому что не видят смысла в отношениях, где их вроде как не ценят.
 
5. Женщина скатилась в пессимизм
 
Есть несколько типов людей, построить отношения с которыми очень сложно. Например, пессимисты и нытики. Почему мужчина уйдёт от такой женщины? Как минимум потому, что она негативом станет портить настроение и ему, демотивировать, раздражать, начинать ссоры и скандалы. Опять же, если представитель сильной половины человечества не чувствует себя нужным и полезным, он уходит. Зачем оставаться с партнёршей, которую вечно всё не устраивает, а ты сам не в силах это исправить? Значит, женщине мужчина просто не нужен, быть в отношениях с такой дамой смысла мало.
 
6. Мужчина понял, что они с избранницей совершенно разные
 
Начиная отношения, многие не задумываются, а как долго те продлятся. Поэтому какие-то важные детали упускают из виду, что впоследствии приводит к разрыву. Ещё одна причина, по которой любящий мужчина уходит от женщины, заключается в банальной несовместимости. Поначалу у партнёров всё прекрасно: они влюблены и не видят недостатков. А со временем выясняется, что жизненные цели у них совершенно разные. Мужчина определённо бросит даму, даже если любит, потому как поймёт, что их ценности диаметрально противоположные, а жить с этим он не может. Некоторые, конечно, жертвуют собой и наступают на горло собственным амбициям, но скатываются в несчастье и в итоге всё равно расстаются.
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