Шесть реальных причин, почему мужчины первыми бросают любимых женщин

Бросают ли женщин мужчины, которые по-настоящему любили? К сожалению, да. Многие бывшие партнёрши после расставания начинают гадать, а была ли любовь вообще? Уверены, что да. Зачастую дамы даже не замечают стараний партнёра, который делает всё для сохранения отношений. Рассказываем про реальные причины, почему мужчины уходят от любимых женщин.

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