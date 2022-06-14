Скандал: Ким Кардашьян драматично испортила платье Мэрилин Монро

Влюбленной звезде реалити-шоу Ким Кардашьян прилетело за испорченное историческое платье, которое она арендовала на Met Gala. Наряд после химчистки и реставрации вернулся в Музей, но глазастые поклонники/хейтеры тут же запротоколировали — знаменитое платье Мэрилин катастрофически испорчено, даже после ремонта. У знаменитого «голого» наряда обнаружили несколько дефектов, которых, очевидно, не было на последних крупных снимках платья в 2016 году. Платье разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов. А ведь, как утверждается, Ким всего лишь прошла в нем несколько метров по красной дорожке модного бала, после чего переоделась в точную копию. Неужели несколько минут оказали столь драматичный эффект на наряд?