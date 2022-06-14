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Банкир Олег Тиньков дал простой совет тем, кто хочет уехать из России

Limon.ee
Банкир Олег Тиньков дал простой совет тем, кто хочет уехать из России
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Олег Тиньков
Олег Тиньков Фото: Maxim Shemetov

Сам предприниматель несколько месяцев назад покинул Россию. Он советует сделать то же самое тем, кто чувствует в себе силы, пишет eg.ru.

54-летний предприниматель Олег Тиньков проживает за границей и призывает других россиян делать то же самое. В одной из последних записей в Инстаграме Тиньков дал простой совет тем, кто хочет эмигрировать.

По мнению экс-владельца банка «Тинькофф», однозначно стоит переезжать за границу тем, кому менее 30 лет, а также тем, кто обладает востребованной в мире профессией (например, программист или маркетолог). «Эмиграция — это не страшно, привыкаешь быстро, всяко лучше жить в свободной стране, даже не понимая всё, чем прислушиваться, не подъехала ли машина ФСБ к подъезду, посвящать ребенка в пионеры. А сотрудничать с режимом — это само по себе преступление. Жалко каждую отдельно взятую жизнь! Именно поэтому наш фонд закупает лекарства для раненых российских солдат, а мы здесь помогаем беженцам Украины деньгами и как можем», — добавил предприниматель.

По мнению Олега Юрьевича, в случае переезда на новом есте жительства может быть тяжело от силы пять лет, а в России будет плохо всю жизнь. 

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