Банкир Олег Тиньков дал простой совет тем, кто хочет уехать из России

По мнению экс-владельца банка «Тинькофф», однозначно стоит переезжать за границу тем, кому менее 30 лет, а также тем, кто обладает востребованной в мире профессией (например, программист или маркетолог). «Эмиграция — это не страшно, привыкаешь быстро, всяко лучше жить в свободной стране, даже не понимая всё, чем прислушиваться, не подъехала ли машина ФСБ к подъезду, посвящать ребенка в пионеры. А сотрудничать с режимом — это само по себе преступление. Жалко каждую отдельно взятую жизнь! Именно поэтому наш фонд закупает лекарства для раненых российских солдат, а мы здесь помогаем беженцам Украины деньгами и как можем», — добавил предприниматель.