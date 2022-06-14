ФОТО ⟩ Смотрите, эстонка блистает на красной дорожке в Голливуде

Мэрилин рассказала, что у нее была веская причина выйти на красную дорожку. Это было благотворительное мероприятие, участники которого поддерживают различные организации, работающие с детьми, животными и военными. «Гости вечера делают пожертвования. Меня часто зовут туда в качестве ведущей», — говорит Мерилин.

Наша звезда посетила мероприятие под названием Babes in Toyland. Ежегодная благотворительная акция прошла в шестой раз под девизом «Поддержите наших солдат!».

Мэрилин позировала на мероприятии рядом со своей прекрасной землячкой Трийну Акимсеу. Трийну живет в Сан-Диего, Калифорния и занимается там визажем и фотографией. В 2017 году женщина также получила титулы Mrs. Worldwide International и Mrs. World Estonia. Трийну также является так называемым зайчиком Playboy.

Мерилин добавила, что ее спутница Трийну была счастлива, что побывала на таком почетном мероприятии. «Она смотрела на все большими глазами, потому что это было совершенно не похоже на эстонские события. Ей очень понравилось!» - комментирует Мэрилин.