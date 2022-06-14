В такой роли мы ее не видели: 55-летняя Сальма Хайек станцевала на яхте полуголой

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек не стесняется демонстрировать тело, не прибегая при этом к ретуши. 55-летняя звезда поделилась снимком с яхты, где она весело проводила время.

На фото знаменитость позировала перед камерой, стоя на столе на яхте, раскинув при этом руки в стороны. На артистке бикини лилового цвета, а ее волосы собраны в небрежный пучок. Поклонники ценили прекрасную форму актрисы, обратив внимание на то, что та танцует на столе. «Нереальная женщина», «Не каждая молодая девушка может похвастаться такой фигурой», «Хочу, чтобы моя фигура была такой же, как у Сальмы», — писали комментаторы. Пост набрал более полумиллиона лайков.