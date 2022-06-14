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Алина Кабаева засветилась в Русском музее с сумочкой за 2 300 евро и двумя телохранительницами

Limon.ee
Алина Кабаева засветилась в Русском музее с сумочкой за 2 300 евро и двумя телохранительницами
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Алина Кабаева
Алина Кабаева Фото: Gavriil Grigorov

За безопасностью экс-спортсменки следили охранники, сообщает Topnews.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посетила Русский музей, где проходит выставка художника Михаила Рубеля. О ее визите на выставку сообщило издание «Фонтанка.ру» 11 июня.

Судя по фото, опубликованным в СМИ, Алина Кабаева пришла на экскурсию в сопровождении двух спутниц. Появилась информация, что это охранники, которые не подпускали к спортсменке обычных посетителей.

12 июня фото с Алиной Кабаевой завирусились в Сети, и пользователи обратили внимание на образ экс-гимнастки. Кабаева была в синих джинсах, белой майке, а на плечи был накинут голубой пиджак.

Но больше всего пользователям Сети приглянулась сумочка в руках Кабаевой. Многие заметили сходство с аксессуаром от модного бренда Valentino. Такая сумочка на сайте московского ЦУМа стоит 299,5 тыс. рублей (примерно 4 000 евро).

Фото: Скрин

На сайте Farfetch.com такая же сумка стоит гораздо дешевле.

Фото: Скрин

Некоторые пользователи посчитали, что брать дорогой аксессуар в музей не стоило. Другие же напомнили, что Алина Кабаева – председатель совета директоров крупнейшего медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», она может позволить себе такие вещи, передает «Медиаликс».

«Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам, ну и сумочку в среднюю зарплату в регионе за год не забыла взять. «Ну, когда речь идёт о Кабаевой, сумка за 300 тысяч рублей это даже как-то несерьёзно. У неё официальная зарплата в [Национальной Медиа Группе] вполне позволяла такую сумку купить», – пишут комментаторы.
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