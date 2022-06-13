Как быстро похудеть к отпуску — 2022

«Оставьте только три приема пищи. Даже если вы пьете кофе с молоком и тем более с сахаром, или съедаете горсть орехов или яблоко — это тоже прием пищи. Вместо таких перекусов лучше полноценно питаться три раза в день. Помните, что ужин должен быть не позже, чем за три часа до сна, а завтрак не позднее, чем через час после пробуждения», — пояснила врач.