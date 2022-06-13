Как быстро привести себя в форму и избавиться от ненавистных килограммов прямо перед отпуском, рассказала врач "5 каналу".
Как быстро похудеть к отпуску — 2022
Лето — пора отпусков, именно в этот период времени женщины стараются привести себя в форму. Даже стройные представительницы прекрасного пола перед тем как отправиться к морю, задумываются: а так ли хорошо на них сидит купальник. Как быстро скинуть пару лишних килограммов, исключив некоторые продукты из своего рациона, рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.
«Лучше всего исключить из своего рациона: кефир, ряженку, творог — это продукты имеют высокий инсулиновый индекс, то есть они способствуют тому, что в организме скапливается лишняя жидкость», — подчеркнула эксперт.
Диетолог также отметила, что если вы хотите похудеть к отпуску, то лучше отказаться от фруктов. Заменить бананы и яблоки лучше ягодами, сейчас как раз прилавки магазинов заполнены клубникой и черешней.
«Фрукты содержат сахарозу, глюкозу и фруктозу, последний из сахаров опасен тем, что, поступая в печень, вызывает нарушение углеводного обмена, что способствует отложению жира и повышению сахара в крови», — пояснила нутрициолог.
Врач также посоветовала убрать из своего рациона все хлебопекарные изделия и макароны, даже твердых сортов, а вот крупы можно оставить. Немного гречки или овсянки в сочетании с яйцами — хорошим источником белка — станут идеальным завтраком для худеющих.
В остальные приемы пищи Кононенко порекомендовала включить овощи в сочетании с нежирной рыбой, птицей или мясом. Диетолог также заявила о необходимости избавиться от вредной привычки — перекусывать.
«Оставьте только три приема пищи. Даже если вы пьете кофе с молоком и тем более с сахаром, или съедаете горсть орехов или яблоко — это тоже прием пищи. Вместо таких перекусов лучше полноценно питаться три раза в день. Помните, что ужин должен быть не позже, чем за три часа до сна, а завтрак не позднее, чем через час после пробуждения», — пояснила врач.
По ее словам, следует потреблять, как можно больше овощей: помидоры, огурцы, кабачки, перец. Тушеные или свежие овощи отлично сочетаются с белой рыбой, приготовленной на пару, а также с постной птицей и нежирным мясом, отметила эксперт. Врач также пояснила, что можно устраивать пару раз в неделю разгрузочные дни.
«Разгрузочные дни — это не голодные дни. В этот период нужно немного снизить количество потребляемых калорий. Помните, что в разгрузочные дни нельзя сидеть на кефире или яблоках», — пояснила нутрициолог.
Врач-диетолог также подчеркнула, что обогатить свой рацион можно при помощи витаминов и пищевых добавок. Она рекомендует выпивать по 3000-4000 миллиграмм Омега 3 — насыщенные жиры, которых чем больше в организме, тем лучше происходит процесс похудения.
«Еще одной полезной добавкой станет Карнитин — он переносит жиры к месту их сгорания. Карнитин улучшает работу митохондрий — энергетических станций наших клеток, в которых процесс сжигания жиров и углеводов. Хорошей добавкой будет Коэнзим Q10 и Магний», — отметила Инна Кононенко.
Побороть тягу к сладкому, по словам Кононеко, помогает магний. Также этот микроэлемент отлично борется со стрессом, а значит вы не будете заедать своими проблемы вредной пищей и сможете, наконец-то, избавиться от лишних килограммов, чтобы выглядеть к отпуску шикарно.